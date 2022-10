“Omnia Nostra”: Comune di Manfredonia parte civile, RC: “Era ora!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/10/2022 – “Apprendiamo che il Comune di Manfredonia, tramite una delibera di Giunta dell’11 ottobre 2022, si costituirà parte civile al processo “Omnia Nostra”.

È esattamente quello che chiedeva tutta la popolazione, e che abbiamo chiesto anche noi tramite un comunicato risalente al 10 ottobre 2022. Siamo soddisfatti di questa presa di posizione dell’amministrazione comunale e, a prescindere dalle divisioni politiche, siamo felici che ci abbia (indirettamente o no) ascoltati. Mai come ora c’era bisogno di un segnale forte dal punto di vista della legalità in un paese già martoriato in passato, e che ha voglia di slegarsi da certe dinamiche insulse”.

Lo riporta Rifondazione Comunista Manfredonia.