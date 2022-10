Processo “Omnia Nostra”, il Comune di Manfredonia si costituisce parte civile

L’operazione “Omnia nostra” ha messo in evidenza un sistema che inquinava, condizionava e vessava il tessuto produttivo di un territorio che per crescere economicamente e socialmente deve necessariamente e definitivamente liberarsi dal giogo di pericolose dinamiche criminali prendendo fermamente posizione schierandosi con la Squadra Stato. Inoltre, in tema di legalità e sicurezza pubblica, con delibera di Giunta n. 179 del 13/10/2022, il Comune di Manfredonia ha candidato al Ministero degli Interni un progetto di videosorveglianza in attuazione dell’azione 2.1 “Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target” Asse 2″Rafforzare le condizioni dì legalità per lo sviluppo economico dei tenitori delle Regioni target” del POC “Legalità” 2014-2020.