Riuniti di Foggia, visite reumatologiche gratuite per prevenire l’osteoporosi

FOGGIA, 17/10/2022 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, giovedì 20 ottobre 2022 dalle 8 alle 13, la Struttura Complessa di Reumatologia Universitaria, diretta dal Prof. Francesco Cantatore, in qualità di Centro per la diagnosi e cura delle malattie metaboliche dello scheletro,

Centro accreditato dalla Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del metabolismo osseo, con il coordinamento della Prof.ssa A. Corrado ed il Dr. A. Trotta, organizza una seduta di visite reumatologiche gratuite per la prevenzione e la diagnosi dell’Osteoporosi presso la Palazzina dei Poliambulatori (II piano) del “Policlinico Foggia”. Per prenotazioni telefonare al 0881-736497 dalle ore 10.00 alle 11.00