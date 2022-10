Sanità, le Rsa diffidano la Regione Puglia: “Ritardi negli accreditamenti”

Bari, 17 ottobre 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) – Dieci associazioni di categoria del settore delle Rsa e centri diurni hanno diffidato la Regione Puglia e le Asl per «non aver ancora provveduto a completare l’iter burocratico» per gli accreditamenti delle strutture con il sistema pubblico. «Rischiamo – scrivono -il collasso del sistema. Basta con inadempienze e ingiustificati ritardi».

«Nel marzo 2021 – si legge nel documento di diffida – il Dipartimento ha provveduto ad incaricare i Dipartimenti di Prevenzione della Asl pugliesi al fine di effettuare le visite ispettive necessarie per il rilascio della conferma delle preesistenti autorizzazioni all’esercizio e ai fini dell’accreditamento definitivo necessario per la sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali. Trascorsi ad oggi 20 mesi dall’incarico affidato, possiamo affermare che meno del 10% delle strutture interessate hanno visto completato l’iter burocratico e forse meno del 5% delle strutture hanno sottoscritto il prescritto accordo contrattuale con le competenti Asl».

«Tale oramai inspiegabile e ingiustificato ritardo – evidenziano – non consentendo alle strutture di completare la presa in carico dei pazienti, contribuisce, in modo alquanto significativo, al concreto collasso economico-finanziario delle aziende che erogano tali servizi, poste oggi nelle condizioni di non poter pagare le bollette relative alle utenze elettriche e con il sopraggiungere della stagione invernale, quelle relative alle utenze di gas-metano». (Lagazzettadelmezzogiorno.it)