A Donnavventura una concorrente originaria di Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Tra le concorrenti della prossima edizione televisiva di Donnavventura, programma televisivo della RAI (prima era di Mediaset), spunta Beatrice La Torre, (29enne Monte Sant’Angelo), insieme ad altre tre ragazze Jessica Bauccio, (25enne di Trieste), Alice Motta (31enne romana) e Irene Rizzi (27enne di Venezia).

Beatrice La Torre, che nella vita è una dentista, selezionata con le altre tra decine di migliaia di candidate ha già attraversato l’Italia, l’Oman, l’Egitto, l’Arabia Saudita, la Giordania, Fuerteventura, Boa Vista, la Svizzera, il Kenya, Zanzibar e infine le Maldive.

Secondo quanto riportato da Leggo, le concorrenti sono state notate all’aeroporto di Mahé alle Maldive, in fila per le procedure di imbarco, facilmente riconoscibili tra cappelli da avventuriere e valigie al seguito brandizzati dallo sponsor Alviero Martini 1a Classe, dove i viaggiatori appassionati del programma televisivo Donnavventura, si sono visti raggiungere da quattro protagoniste della trasmissione in onda su Rai Due da fine novembre, per sei puntate.

Beatrice, grazie a Donnavventura ha scoperto un modo più autentico di viaggiare, a contatto diretto con le persone e mangiando il cibo tipico locale.

È’ un programma che offre la possibilità di raggiungere posti davvero difficili, così come ha dichiarato a Leggo «Si entra nel vivo della cultura del Paese; come alle Maldive, dove siamo state in isolette simili all’immaginario comune, ma anche in altre, in pieno stile maldiviano, diverse da come si immagina il classico atollo. Ciò che sperimentiamo è una vera avventura, anche faticosa a volte, con i diversi step delle selezioni e le varie mansioni delle nostre giornate in viaggio, a seconda dei ruoli che ci vengono attribuiti. Viviamo dei momenti di stress anche se non è come affrontare un reality».

Lo riporta ilgiornaledimonte.it