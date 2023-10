Foggia. Comune: rassicurare sulla partenza del servizio mensa lunedì 23 ottobre

Foggia – Dopo i gravi disagi cagionati a molte famiglie foggiane lunedì 16 ottobre, la ditta appaltatrice della gestione della mensa scolastica per le scuole di Foggia ha formalmente comunicato all’Amministrazione Comunale che sarà in grado di attivare il servizio a partire da lunedì 23 ottobre.

Il capitolato d’appalto per l’aggiudicazione, infatti, prevede espressamente la partenza del servizio mensa alla data del 15 ottobre, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione per esigenze di organizzazione.

Per questa ragione l’ufficio istruzione il 14 ottobre si è limitato a comunicare alla ditta aggiudicataria soltanto l’esigenza di differire la partenza del servizio per le scuole comunali, confermando invece l’inizio del servizio per le scuole statali.

Per il disservizio provocato, quindi, il Comune, pur confidando nella buona volontà e nota professionalità della ditta, punta a pretendere rimedio ai disagi provocati, riservandosi la possibilità di valutare tutte le opportune clausole di tutela previste nel contratto.