Morta la modella Tabby Brown, ex di Mario Balotelli: aveva 38 anni

ROMA – È morta ad appena 38 anni la modella Tabby Brown, nota alle cronache rosa per la sua storia d’amore con Mario Balotelli. La notizia della sua scomparsa è stata appresa con sgomento dai tanti fan che la seguivano su Instagram, anche se Tabby non pubblicava aggiornamenti da più di un anno. L’ultima foto, infatti, risale al febbraio 2022, poi un lungo silenzio.

Ed è proprio sotto questo ultimo scatto pubblico che i fan hanno iniziato a lasciare messaggi di condoglianze e pensieri, per una morte arrivata troppo presto. Le cause non sono ancora state rese note. A confermare la notizia è stato l’ex manager della modella, al The Sun, senza tuttavia indugiare nei dettagli.

Londinese, la Brown aveva iniziato presto la sua carriera, e negli anni aveva collaborato con diversi brand come testimonial, oltre che presente in numerose campagne pubblicitarie. Tante anche le copertine sulle riviste di moda, oltre che su Playboy. Tabby Brown aveva tentato anche la carriera televisiva. I fan la ricordano in The Bachelor, serie Tv trasmessa sul britannico Channel 5.

Lo riporta vanityfair.it.