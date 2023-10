Riuniti, consegnati caschi refrigeranti per donne in chemioterapia

FOGGIA – Si è tenuta oggi martedì 17 ottobre 2023 presso l’aula della Struttura Complessa di Medicina Interna Universitaria del Policlinico di Foggia una Conferenza stampa per la consegna al Policlinico di Foggia di un’apparecchiatura, dotata di due postazioni utilizzabili simultaneamente, con caschi refrigeranti per prevenire la caduta dei capelli nelle donne in trattamento chemioterapico con farmaci alopecizzanti.

Alla Conferenza Stampa hanno partecipato il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone, il Vice Presidente e Assessore al Bilancio della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’Assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone.

“I caschi refrigeranti pongono un tassello importantissimo nel percorso di umanizzazione delle cure, su cui è sempre alta l’attenzione del Policlinico, perché il paziente oncologico ha bisogno di essere coccolato in tutte le varie fasi della malattia– ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone . – L’umanizzazione delle cure, centrata sul benessere della persona nella sua totalità, è una questione di fondamentale importanza ed evita che tanti cittadini pugliesi possano rivolgersi ad altre strutture sanitarie soprattutto del Nord. Desidero ringraziare la Giunta Regionale, in particolare l’Assessore Piemontese e l’Assessora Barone, che si sono fortemente impegnati per garantire l’acquisto dei caschi refrigeranti e che hanno veramente a cuore i bisogni di tutti i cittadini e la crescita del Policlinico di Foggia. Desidero anche evidenziare il lavoro importante che sta svolgendo il team multidisciplinare dell’Oncologia di questo Policlinico, di cui ringrazio tutti i professionisti, dove ogni sforzo è fondamentale per garantire la presa in carico del paziente. Sono orgoglioso di far parte di questo eccezionale gruppo di lavoro. Ringrazio tutte le Associazioni di Volontariato che si spendono ogni giorno con grande passione per migliorare la qualità della vita di tutti i pazienti.”

“Grazie ai nuovi sistemi refrigeranti per la riduzione degli effetti dell’alopecia, la cui consegna è cominciata lo scorso 20 settembre nell’Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, saranno potenziate otto tra Breast Unit e unità operative di Oncologia regionali, che raddoppieranno la dotazione passando da 18 postazioni ad un totale di 40 – ha dichiarato l’Assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone. – Per il Policlinico di Foggia è la prima volta in assoluto. Il nosocomio foggiano sarà, così, dotato di una apparecchiatura con due postazioni simultanee. Potremo così aiutare tante donne affette da tumore alla mammella ed è questo certamente per noi motivo di grandissimo orgoglio. Ciò rappresenta il frutto di una grande sinergia tra l’Assessorato al Welfare e tutte le parti interessate, ognuna per propria competenza e responsabilità, che ringrazio per il forte spirito di collaborazione e per la sensibilità mostrata”.

“I caschi refrigeranti aiuteranno le donne a vivere con minore disagio intimo e sociale i giorni della lotta al tumore attraverso la chemioterapia che fa perdere i capelli. Un presidio non garantito dal Servizio sanitario nazionale, una grande conquista a fronte di un impegno economico assunto nel bilancio autonomo regionale, sulla spinta di un emendamento di 500 mila euro che fui orgoglioso di avanzare io stesso quando, due anni fa, il Consiglio regionale pugliese discusse e approvò la Legge di Bilancio 2022”- ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore al Bilancio Raffaele Piemontese. Raffaele Piemontese ha rievocato il dibattito che, nel dicembre 2021, portò all’approvazione di “un investimento in una sanità quanto più possibile centrata sulla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica, specie nei momenti che più sconvolgono la vita quotidiana, per cui, da un mese, ogni servizio di oncologia medica pugliese si sta dotando di un numero minimo di due caschi a reparto, per un totale di 11 sistemi refrigeranti, ognuno dei quali dotato di due postazioni utilizzabili simultaneamente come nel caso dell’apparecchiatura che abbiamo consegnato oggi a Foggia”.

Alla Conferenza Stampa hanno preso, inoltre, parte il Presidedella Facoltà di Medicina Gianluigi Vendemiale, il Direttore Sanitario del Policlinico di Foggia Leonardo Miscio, il Direttore della Struttura di Anatomia Patologica Francesca Sanguedolce, il Direttore f.f. della Struttura di Radioterapia Giorgia Cocco, la Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela della Privacy Laura Silvestris, i Dirigenti delle Strutture Dipartimentali: “Breast Unit” Marcello di Millo, “Oncologia e terapia Biomolecolare universitaria” Matteo Landriscina, “Oncologia Medica Integrata” Maurizio Di Bisceglie; e le Associazioni di Volontariato operanti in ambito oncologico presso il Policlinico di Foggia, in particolare la Presidente ANDOS Foggia Elisabetta Valleri, la Vice Presidente AGATA Foggia Alessandra Ena e la Presidente GAMA Oncologico OdV Foggia Raffaella Francavilla.

Al termine della conferenza stampa i giornalisti hanno preso visione dell’apparecchiatura presso la Struttura di Oncologia Medica.