Sanità Foggia. Cera: “Gravi carenze di personale, situazione insostenibile”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Siamo all’ennesimo episodio di violenza ai danni di un infermiere nel carcere di Foggia, dove le condizioni di lavoro per i dipendenti della casa circondariale sono ormai insopportabili: la carenza di personale è tale rispetto alla popolazione carceraria da compromettere l’incolumità degli operatori.

Il dato è chiaro e le cronache lo raccontano con precisione: la sanità in provincia di Foggia è letteralmente allo sbando e gli operatori sono sottoposti a turni di lavoro a dir poco massacranti.

Lo sanno bene i cittadini-utenti che devono accedere ad una prestazione sanitaria: tralasciando la questione (grave) delle liste d’attesa, le difficoltà partono dall’inizio dell’iter. Ovvero, dalla prenotazione: a San Severo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sportelli Cup aperti al pubblico sono assolutamente insufficienti a garantire il servizio e i cittadini sono esasperati.

“La situazione, però, non cambia in altri centri della Asl dove la carenza di personale è altrettanto grave e si riverbera sulla qualità del servizio. Ma dalla Regione non si muove una foglia, come se la provincia di Foggia fosse di serie “B”. Qualcuno ricordi alla Giunta regionale che la Puglia non inizia e finisce a Bari”.