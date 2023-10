Spara al figlio in centro a Sanremo: caccia all’uomo

SANREMO (IMPERIA) – E’ mistero sulla sparatoria di oggi a Sanremo, che sta impegnando decine di poliziotti dalle 13 di martedì 17 ottobre. Sono infatti in corso accertamenti sulla chiamata arrivata all’112 in cui si diceva che un uomo aveva sparato al figlio, scatenando una caccia all’uomo in tutta la città

La sparatoria Più precisamente la sparatoria sarebbe avvenuta nell’androne di un palazzo nel centro della città dei fiori. Secondo le prime informazioni tuttavia ancora frammentarie un uomo avrebbe colpito il figlio e poi sarebbe scappato. A vederlo fuggire alcune persone. Le indagini L’intervento della polizia è stato immediato: le forze dell’ordine stanno ora cercando l’uomo nella zona del delitto, quanto alla vittima al momento non si hanno notizie sulle condizioni. E al momento, secondo quanto appreso, gli inquirenti non trovano pero’ riscontro: non ci sarebbero infatti segni di sparatoria e non si trovano ne’ la persona che avrebbe fatto fuoco, ne’ la persona colpita. Alcuni passanti pero’ hanno affermato di aver udito chiaramente alcuni colpi di pistola. Le indagini proseguono. Lo riporta tg.la7.it.