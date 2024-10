Barium Bay e i pescatori di Manfredonia firmano un protocollo d’intesa: lavoro, sostenibilità e futuro per la pesca locale

Un importante passo verso la collaborazione tra innovazione tecnologica e tradizione si è compiuto a Manfredonia, dove la comunità dei pescatori ha siglato un protocollo d’intesa con Barium Bay, società responsabile del progetto di un impianto eolico offshore nel basso Adriatico. L’accordo coinvolge ben nove cooperative di pescatori: Azzurra, Paradiso, Brigida, Produttori ittici società cooperativa di Manfredonia, Stella del Golfo, La Rosa dei Venti, Coop. Pesca P&M, Emanuel e O.P Ittici Sud Adriatico.

Il progetto di Barium Bay, una joint venture tra il Gruppo Hope e Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo per le energie rinnovabili, prevede la costruzione di un parco eolico offshore composto da 74 aerogeneratori su piattaforme galleggianti. L’impianto, che sorgerà tra Barletta e il Gargano, sarà in grado di generare 1.110 MW di potenza elettrica, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre un milione di famiglie italiane. Il progetto ha già ricevuto il parere favorevole dalla commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente e, in attesa del via libera definitivo dal Ministero della Cultura, potrebbe avviare i lavori nel 2026.

Il protocollo d’intesa siglato con i pescatori di Manfredonia rappresenta un modello innovativo di cooperazione tra un settore tradizionale come la pesca e il moderno comparto delle energie rinnovabili. L’obiettivo è non solo mitigare i possibili impatti del parco eolico sulle attività di pesca, ma anche massimizzare i benefici per le comunità locali, creando nuove opportunità di lavoro e favorendo una transizione sostenibile verso modelli produttivi più avanzati.

I punti cardine dell’accordo

L’intesa prevede una serie di misure per garantire un dialogo costante tra la comunità dei pescatori e Barium Bay durante tutte le fasi di sviluppo e realizzazione dell’impianto. Tra i principali punti dell’accordo, spicca l’impegno a organizzare incontri periodici e tavoli di confronto per informare i pescatori sui progressi del progetto e raccogliere proposte e suggerimenti che possano favorire la convivenza tra il parco eolico e le attività di pesca tradizionale. Questi momenti di consultazione saranno cruciali per creare sinergie e affrontare eventuali problematiche in maniera condivisa.

Un altro aspetto centrale è la formazione. Il progetto mira a creare nuove opportunità di lavoro per le comunità di pescatori, offrendo programmi di formazione specifici per sviluppare competenze nell’ambito dell’energia eolica offshore. Questo investimento nella formazione professionale ha l’obiettivo di garantire che i lavoratori locali possano accedere a posizioni qualificate nell’industria emergente delle rinnovabili, favorendo così un ricambio generazionale e la creazione di prospettive di lungo periodo.

Monitoraggio e tutela dell’ambiente marino

L’accordo non trascura l’importanza di salvaguardare l’ambiente marino. Sono previsti studi dettagliati sugli effetti dell’impianto eolico sulle risorse marine, con un particolare focus sugli impatti che la costruzione e l’operatività del parco potrebbero avere sulla pesca locale. Questi studi saranno condotti prima, durante e dopo la realizzazione dell’impianto per garantire un monitoraggio costante e adottare misure di mitigazione, qualora necessarie, a tutela delle specie ittiche e dell’ecosistema marino.

Il protocollo prevede inoltre un monitoraggio specifico sugli effetti che il parco eolico potrebbe avere sull’attività di pesca, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l’abbondanza delle specie ittiche. Questo impegno rappresenta una garanzia per le comunità locali, che vedranno salvaguardati i propri interessi anche durante la transizione verso nuove forme di energia.

Promozione del turismo sostenibile e transizione energetica

Un’altra interessante iniziativa inserita nel protocollo riguarda la promozione del turismo sostenibile nelle aree coinvolte dal progetto eolico. L’obiettivo è diversificare le fonti di reddito per le comunità locali, valorizzando il potenziale turistico dell’area e favorendo la creazione di nuove opportunità economiche. Il parco eolico galleggiante potrebbe diventare, infatti, un’attrazione per un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, offrendo esperienze che coniugano l’innovazione tecnologica con la bellezza naturale del territorio.

Infine, il progetto Barium Bay si inserisce pienamente nel quadro degli obiettivi fissati dal Piano Europeo Energia e Clima 2030, offrendo il proprio contributo alla transizione energetica della pesca sostenibile. L’azienda si è impegnata a supportare la trasformazione dei natanti utilizzati dalle comunità di pescatori attraverso l’adozione di motori elettrici o alimentati a idrogeno, favorendo così una riduzione delle emissioni di gas serra e promuovendo una pesca sempre più rispettosa dell’ambiente.

Una sinergia tra tradizione e innovazione

L’accordo tra Barium Bay e le cooperative di pescatori di Manfredonia rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare la tradizione con l’innovazione per affrontare le sfide ambientali e socio-economiche del futuro. Come sottolineato da Michele Scoppio, CEO del Gruppo Hope, “il mare non è un territorio da contendersi, ma un’opportunità per creare sinergie. Solo attraverso un dialogo costante si possono trovare soluzioni condivise e durature”. Il progetto, quindi, non è solo una grande opportunità per la produzione di energia pulita, ma anche un’occasione per rilanciare il territorio, creando un modello virtuoso di sviluppo sostenibile.