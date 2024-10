Dissesto idrogeologico: per la Puglia in arrivo 60 milioni di euro, 20 per Siponto

“Si tratta di risorse fondamentali – spiega Gava – inserite in un programma nazionale per il 2024, che mira a superare la gestione emergenziale, puntando su una prevenzione strutturale e sicura dei territori. Questi investimenti si affiancano alle nuove norme del Decreto-Legge Ambiente, che ha potenziato i poteri dei presidenti di Regione e introdotto meccanismi per accelerare l’utilizzo delle risorse.”

Nel dettaglio: oltre 20 milioni di euro saranno destinati a Manfredonia, nella località Siponto, per la messa in sicurezza del torrente Candelaro (8,6 milioni di euro) e per altri interventi nell’area urbana; quasi 7 milioni andranno a Vico del Gargano per lavori sul torrente Calenella; 4,6 milioni al Comune di Zapponeta; e oltre 1 milione di euro a Mattinatella, nel Comune di Mattinata, per la stabilizzazione di una falesia costiera.

Nella provincia di Lecce, quasi 10 milioni di euro sono destinati al Comune di Supersano per la messa in sicurezza di una falesia nelle località Porto, Botte e Grotta; un intervento simile sarà eseguito a Marina di Andrano per un totale di quasi 5 milioni. Inoltre, a Lequile saranno destinati 1,8 milioni di euro per ridurre il rischio idraulico tra Lequile e San Pietro in Lama. Infine, oltre 8 milioni di euro andranno al Comune di Palagiano, in provincia di Taranto, per completare il terzo stralcio del canale Lamoscella.

Lo riporta FoggiaToday.