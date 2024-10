Foggia: la città accoglie nella camera ardente Gaetano, Michele e Samuel

La comunità di Foggia ha accolto con profonda emozione le salme dei tre giovani tifosi deceduti in un incidente stradale domenica scorsa, mentre tornavano dalla partita Potenza-Foggia. Gaetano, Michele e Samuel sono arrivati in città alle 19, accolti da una folla di concittadini e dai loro “fratelli di tifo” in un clima di grande commozione.

La camera ardente è stata allestita presso il Palazzetto dello Sport “Preziuso”, dove almeno duemila persone hanno sfilato in silenzio per rendere omaggio a questi ragazzi, le cui vite sono state tragicamente stroncate troppo presto.

Il saluto, carico di lacrime e abbracci, ha testimoniato il dolore che ha pervaso l’intera città di fronte a tre bare, simbolo di una comunità profondamente colpita.

Oggi, alle 16, si svolgeranno i funerali allo stadio “Zaccheria”, il luogo in cui Gaetano, Michele e Samuel sostenevano con passione il loro amato Foggia.

Sarà l’ultimo saluto della città ai tre giovani, in quel posto che per loro rappresentava casa, passione e amicizia.

Anche i tifosi barlettani si sono uniti al cordoglio, portando fiori sulle tre bare bianche.

Lo riporta FoggiaToday.