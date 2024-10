Foggia. “A nome della Regione Puglia, desidero rivolgere un caloroso benvenuto al nuovo Questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, sicuro che la sua esperienza e competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide di una provincia complessa e impegnativa come quella di Foggia. La nostra comunità ha bisogno di istituzioni forti, con organici adeguati e risorse che possano rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza e legalità” ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

“Foggia e l’intera Capitanata sono territori caratterizzati da problematiche specifiche e complesse, che richiedono uno sforzo sinergico e un forte impegno da parte delle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini, il contrasto alla criminalità organizzata e il mantenimento dell’ordine pubblico sono priorità assolute. In questo contesto, è indispensabile mantenere elevato il livello di presenza e operatività delle forze di polizia, per garantire risposte tempestive e incisive alle criticità che si presentano quotidianamente” ha aggiunto il vicepresidente della Regione.

“Con questo spirito, esprimo un sincero ringraziamento al Questore uscente, Ferdinando Rossi, per il prezioso lavoro svolto negli anni passati, per l’impegno e la dedizione con cui ha servito la nostra comunità, contribuendo a migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio. Siamo certi che la continuità dell’impegno, unita alla nuova guida, porterà ulteriori progressi e risultati concreti. Da parte della Regione Puglia, garantiamo piena collaborazione per sostenere le forze dell’ordine nelle loro missioni quotidiane” ha concluso Piemontese.