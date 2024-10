Francesco promettente studente di ingegneria aerospaziale ha partecipato ad un progetto con il politecnico di Torino nel ICARUS PoliTO Rocket team per la costruzione del razzo EXCALIBUR che doveva rispettare determinate caratteristiche per poter resistere al lancio.

Hanno partecipato ad una competizione internazionale EuRoC a Lisbona in Portogallo per testare il razzo che ha superato i ferrei controlli della giuria ed è stato autorizzato al lancio.

In particolare Francesco è il responsabile delle simulazioni di volo, un meccanico del volo. si è occupato di gestire la distribuzione del peso nel razzo (quindi renderlo stabile), poi di progettare la zona del paracadute, e di simulare il lancio al pc interagendo con il Mission Control Center, ossia i militari che decidevano chi far lanciare e chi no, per mostrargli che la traiettoria del razzo era all’interno dei limiti stabiliti. il suo lavoro ha determinato l’esatta altezza raggiunta dal razzo nel lancio