Commozione e stupore hanno investito la comunità di Manfredonia, per l’improvvisa scomparsa ieri, 16 Ottobre 2024, a soli 60 anni, di Maria Ippolita Pacillo, insegnante all’Istituto Comprensivo “San G. Bosco-Giordani” di Manfredonia.

La Dirigente, i colleghi tutti, la segreteria e i collaboratori partecipano al dolore che ha colpito le famiglie Guerra e Pacillo per la perdita della cara Ippolita “docente di grande sensibilità”.

Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore. Pina: “Donna di grande sensibilità. Non ci posso credere R.I P. Carissima Ippolita”. Valentina: “Ippolita riposa in pace. Non ci posso credere”

Il corteo funebre muoverà oggi, giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 17:00, dalla casa dell’Estinta in Via Giuseppina Pizzigoni n. 7 per la Cattedrale San Lorenzo Maiorano.