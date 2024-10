“Monte Sant’Angelo residenza culturale”: lunedì 21 ottobre arriva Maria Grazia Calandrone per la residenza letteratura e poesia

Dopo aver ospitato Franco Arminio in maggio, Lino Angiuli, Plinio Perilli e Davide Rondoni in agosto, la prossima residente culturale per la letteratura e poesia sarà Maria Grazia Calandrone che si racconterà in un incontro gratuito e pubblico lunedì 21 ottobre, alle ore 20.00, presso il META – Museo Etnografico Tancredi a Monte Sant’Angelo.

Lunedì 21 ottobre 2024 continuerà la residenza culturale di letteratura e poesia, uno dei tanti progetti speciali che il Comune di Monte Sant’Angelo sta producendo per il 2024, l’anno in cui è Capitale della Cultura di Puglia, con il sostegno di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, l’ideazione e l’organizzazione dell’associazione culturale Rhymers’ Club in collaborazione con i Presìdi del Libro e la direzione artistica del poeta Raffaele Niro.

Maria Grazia Calandrone vive a Roma. Poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga e interprete, artista visiva, insegnante, autrice e conduttrice Rai, scrive per «Corriere della Sera» e «7»; dal 2010 pubblica poeti esordienti sul mensile internazionale «Poesia» e divulga poesia a RaiRadio3, in programmi come «Alfabetiere Poesia», «Poesia in technicolor» e «Da poeta a poeta», antologia sonora di poesia contemporanea e «Esercizi di poesia», innovativa scuola di poesia aperta agli ascoltatori; co-dirige la collana «i domani» di Aragno Editore, è nel Comitato Scientifico del Premio Strega Poesia, Scalfari e Feltrinelli Education e nel Comitato di redazione di «Poesia», è docente di Masterclass per Treccani, Scuola Holden e Feltrinelli Education, membro del Comitato Artistico di Garanzia del premio Musicultura e del Comitato organizzativo del premio Pagliarani; è regista del ciclo di interviste «I volontari», un documentario sull’accoglienza ai migranti, e del videoreportage su Sarajevo «Viaggio in una guerra non finita», entrambi pubblicati da «Corriere TV». Tiene laboratori gratuiti nella scuola pubblica, in carceri e DSM e presta servizio volontario nella scuola di lettura per ragazzi «Piccoli Maestri».

Con i suoi libri di poesia ha vinto importanti premi. Tra i suoi libri in prosa, Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021, entrato nella dozzina del Premio Strega) e Dove non mi hai portata (Einaudi 2022, nella cinquina del Premio Strega e vincitore del Premio Vittorini, Premio Sila, Premio Pozzale Luigi Russo, Premio giuria popolare Clara Sereni e Premio giuria popolare Asti d’Appello). Per Einaudi ha pubblicato anche Magnifico e tremendo stava l’amore (2024).

La Residenza Culturale di Letteratura e Poesia è un insieme di processi artistici e culturali che sta attuando il coinvolgimento di cittadini consapevoli, che stanno rendendo Monte Sant’Angelo un laboratorio culturale permanente, mettendo in rete i ragazzi delle scuole, le associazioni locali e i cittadini con artisti e studiosi del panorama nazionale affermati anche oltreconfine.

Per ogni ospite è prevista una permanenza nella Città dei due Siti UNESCO di più giorni durante i quali l’artista avrà modo di vivere e realizzare le tre fasi della Residenza previste dal progetto UN MONTE IN CAMMINO del Comune di Monte Sant’Angelo, ossia formazione, animazione, produzione.

Le tre fasi della Residenza Culturale daranno modo di esprimere al meglio il genio artistico dell’ospite in accordo con il Direttore Artistico Raffaele Niro.

A novembre, invece, il residente culturale sarà lo scrittore Premio Strega Mario Desiati.

L’appuntamento è dunque per lunedì 21 ottobre 2024, alle ore 20.00, presso il META – Museo Etnografico Tancredi a Monte Sant’Angelo con Maria Grazia Calandrone.