San Severo: proseguono le indagini sulla morte di Lucia Salcone

Dopo i funerali tenutisi ieri a San Severo, le indagini coordinate dalla Procura di Foggia proseguono a ritmo sostenuto per fare luce sulle cause della morte di Lucia Salcone. La donna è deceduta nella notte tra il 27 e il 28 settembre, mentre si trovava in auto con il marito Ciro Caliendo, che è attualmente il principale sospettato di omicidio volontario.

La recente perquisizione effettuata nella loro villetta ha rivelato nuovi elementi utili all’inchiesta. Sebbene i dettagli siano ancora coperti da segreto investigativo, queste informazioni hanno spinto gli inquirenti a disporre il sequestro della villa.

Un altro aspetto emerso è che i telefoni cellulari sia della vittima sia del sospettato sono stati distrutti nell’incendio, il che ostacola l’esecuzione di una perizia forense. Questo impedisce il recupero di eventuali messaggi o dati che, sebbene cancellati, avrebbero potuto essere recuperati.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo.