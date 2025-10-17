Catania, tenta di strangolare il marito: arrestata 53enne

A Catania, una 53enne straniera è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna avrebbe picchiato il marito, un 72enne catanese, colpendolo con calci e pugni e tentando poi di strangolarlo, minacciandolo di ucciderlo entro la giornata.

I militari, intervenuti dopo una segnalazione al 112, hanno trovato l’uomo claudicante, con contusioni e lacerazioni al volto, i vestiti sporchi di sangue e strappati in più punti. Il 72enne ha raccontato di essere stato vittima dell’ennesima aggressione da parte della moglie.

Portato in ospedale, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. La donna, trovata in stato di agitazione e con le mani insanguinate, è stata condotta in carcere.

