16 Ottobre 2025 - ore  13:06

16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Elezioni comunali di Lesina: il TAR dispone l'apertura dell'istruttoria

TRIBUNALE Elezioni comunali di Lesina: il TAR dispone l’apertura dell’istruttoria

La decisione prevede l'acquisizione di atti e documenti presso la Prefettura, a supporto di un'attenta valutazione tecnica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Dopo l’udienza tenutasi il 15 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – a seguito del ricorso presentato dalla Lista Civica “Lesina Futura” nel giugno 2025 – ha disposto l’apertura di un’istruttoria volta a verificare la regolarità delle operazioni elettorali relative alle consultazioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Lesina.

La decisione prevede l’acquisizione di atti e documenti presso la Prefettura, a supporto di un’attenta valutazione tecnica da parte del Tribunale. L’udienza è fissata per il 15 gennaio 2026. Accogliamo questo sviluppo con doveroso rispetto per le istituzioni e con fiducia nel lavoro degli organi competenti.

Fin dall’inizio, il nostro intento è stato quello di tutelare la correttezza del processo democratico e il diritto dei cittadini a una rappresentanza limpida e pienamente legittimata. In questa fase continueremo a mantenere un atteggiamento sobrio, responsabile e orientato al bene comune.

Lesina Futura continuerà a esserci, con coerenza, serietà e spirito di servizio, al fianco della comunità lesinese.

Lista Civica “Lesina Futura”

