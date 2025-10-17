Edizione n° 5857

Home // Cronaca // Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente

ECOGRAFIA Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente

Un bambino di 10 anni rischia di dover aspettare anni per una ecografia bilaterale della mammella e del cavo ascellare

Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente

Policlinico di Foggia - Fonte Immagine: sanita.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

A Foggia, un bambino di 10 anni rischia di dover aspettare anni per una ecografia bilaterale della mammella e del cavo ascellare, nonostante la necessità di eseguire la prestazione entro 10 giorni, come indicato dal medico di medicina generale.

Secondo quanto denunciato dalla madre, al momento della prenotazione tramite il Cup, le è stato comunicato che la prima data disponibile al Policlinico di Foggia sarebbe stata nel 2026, mentre presso l’Azienda Sanitaria Locale la disponibilità arriverebbe addirittura al 2028, nonostante il medico avesse indicato un livello di priorità ‘B’ sull’impegnativa.

“Alla mia richiesta di trovare una soluzione rapida mi è stato risposto che non potevano fare nulla. Mio figlio corre un rischio reale, considerando che anche il padre ha seri problemi di salute che potrebbero essere ereditari”, ha dichiarato la donna.

La madre ha già inviato due pec alle direzioni generali dell’azienda sanitaria per segnalare il disservizio, ribadendo la volontà di non fermarsi fino a ottenere una risposta.

Lo riporta foggiatoday.it.

