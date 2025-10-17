Foggia dice basta alle baby gang: in migliaia per Andrea e per la sicurezza in città

Foggia, 17 ottobre 2025 – Foggia ha risposto con forza e partecipazione all’appello per dire basta alla violenza giovanile. Due cortei, distinti ma uniti dallo stesso spirito, hanno attraversato le vie del centro cittadino nel tardo pomeriggio di oggi, trasformando la rabbia e la paura in un messaggio di solidarietà, civiltà e speranza.

Due iniziative, un unico grido: “Stop alla violenza”

Il primo corteo, promosso dal comitato Resto a Foggia e guidato dal portavoce Antonio Narciso, è partito da piazza Umberto Giordano per raggiungere piazza Mercato. Centinaia di cittadini, famiglie, commercianti e studenti hanno sfilato pacificamente, chiedendo maggiore sicurezza e un impegno concreto delle istituzioni contro il fenomeno delle baby gang che, nelle ultime settimane, ha scosso la movida foggiana con episodi di brutale violenza.

Durante il percorso, non sono mancati momenti di raccoglimento e applausi per le vittime delle aggressioni. Una delegazione del comitato ha incontrato il prefetto di Foggia, consegnando una lettera con proposte operative per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine nei punti sensibili del centro.

“Luci in città per Andrea Tigre”: la fiaccolata della speranza

Quasi in contemporanea, la città si è illuminata grazie alla fiaccolata “Luci in città per Andrea Tigre”, organizzata dai Club Rotary di Foggia insieme al Comitato Centro Storico, a Foggia Si-Cura e all’associazione Amici del Viale APS.

Dal piazzale della stazione, un lungo serpentone di luci ha percorso viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Lanza, corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi, fino a via Duomo, proprio dove il giovane Andrea era stato brutalmente aggredito settimane fa. Migliaia di persone, con candele, torce e luci dei cellulari, hanno partecipato in silenzio, senza simboli di partito, portando solo cartelli e bandiere delle associazioni aderenti.

“Non è un’azione di protesta, ma di proposta – hanno spiegato gli organizzatori – per una presa di coscienza collettiva. La violenza mina le basi della convivenza civile, e serve l’impegno di tutti per ricostruire fiducia e rispetto”.

Una città che si riscopre comunità

Le due manifestazioni hanno richiamato una partecipazione straordinaria, segno che la città non vuole più restare a guardare. “Il dolore di Andrea è il dolore di un’intera comunità – recita una nota congiunta – che chiede il ritorno a una città fondata sul rispetto, la civiltà e la sicurezza”.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza dei cortei, diverse strade del centro sono rimaste chiuse dalle ore 18, con un piano viabilità che ha retto senza particolari criticità.

Foggia, almeno per una sera, ha mostrato il suo volto migliore: una comunità che si unisce contro la paura, per dire con forza che la città non appartiene alla violenza, ma ai suoi cittadini.