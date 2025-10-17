Foggia, il Comune chiarisce: “Nessuna esclusione economica dal servizio mensa. Solo mancata iscrizione”

FOGGIA – In merito ad alcune segnalazioni e articoli apparsi su organi di stampa locali riguardanti presunte esclusioni di bambini dal servizio di mensa scolastica, il Comune di Foggia, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione e ribadire la piena regolarità del servizio per l’anno scolastico 2025/2026.

Secondo quanto precisato da Palazzo di Città, il servizio è stato avviato regolarmente dopo una procedura pubblica e trasparente di iscrizione, con apertura del portale il 1° agosto e chiusura il 10 settembre 2025. A seguito della verifica di alcune mancate iscrizioni, l’amministrazione ha inoltre disposto una riapertura straordinaria del portale dal 25 settembre al 3 ottobre, offrendo a tutte le famiglie inadempienti la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Gli avvisi – fa sapere l’assessorato – sono stati pubblicati sul sito istituzionale e comunicati a tutti gli istituti scolastici della città.

Nessun caso di morosità, ma mancata iscrizione

Il Comune precisa che non si tratta di casi di morosità, ma di semplici mancate iscrizioni al servizio. «Il Comune non può autorizzare la somministrazione dei pasti a bambini non iscritti – si legge nella nota – non per motivi economici, ma per ragioni di sicurezza e tutela della salute alimentare». La procedura di adesione, infatti, richiede la segnalazione di eventuali allergie, intolleranze o diete speciali, dati indispensabili per garantire la corretta preparazione e distribuzione dei pasti.

L’utenza complessiva del servizio mensa riguarda circa 1.500 alunni, e la trasmissione degli elenchi definitivi degli aventi diritto alle scuole è avvenuta il 13 ottobre, una volta completate le verifiche amministrative.

“Una misura di responsabilità, non di esclusione”

L’amministrazione respinge con fermezza l’idea di un provvedimento discriminatorio verso le famiglie più fragili. «Non trova fondamento la notizia secondo cui sarebbero stati ‘messi alla porta’ bambini appartenenti a famiglie indigenti – chiarisce l’assessorato –. Le scelte effettuate sono state dettate esclusivamente da motivi di tutela e sicurezza per tutti gli utenti».

A sostegno delle famiglie, il Comune ricorda di aver messo a disposizione tre punti di facilitazione digitale per la compilazione delle domande online, garantendo assistenza diretta a chiunque avesse difficoltà con le procedure informatiche.

Le scuole hanno agito autonomamente

Infine, l’Assessorato sottolinea che la decisione di far uscire anticipatamente i bambini non iscritti è stata assunta autonomamente dagli istituti scolastici, e non su disposizione comunale. La Commissione mensa – riunitasi prima dell’avvio del servizio – è stata costantemente informata della situazione e delle comunicazioni intercorse con le scuole.

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha ribadito la piena disponibilità a effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti su singole situazioni che dovessero emergere, «nell’ottica di garantire la piena tutela dei minori e la regolarità del servizio».