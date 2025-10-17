FOGGIA – Da ieri sera non si muovono da lì, sotto la pioggia, davanti ai cancelli dello stabilimento Fpt Industrial di Foggia. Sono gli 81 lavoratori della Servizitaliani srl, l’azienda che fino a poche ore fa gestiva i servizi di pulizia e sanificazione all’interno dello stabilimento metalmeccanico del gruppo Stellantis.

Una notifica improvvisa, arrivata mercoledì pomeriggio via comunicazione telematica al Centro per l’impiego, ha annunciato la cessazione dei rapporti di lavoro per “giustificato motivo oggettivo”. Una formula fredda che nasconde, per le famiglie coinvolte, un colpo durissimo: “Nessun preavviso, nessuna spiegazione, solo un messaggio che chiudeva tutto da un giorno all’altro”, raccontano i lavoratori.

Il presidio è iniziato all’alba di giovedì e continuerà – promettono i lavoratori – fino a mezzanotte, o comunque fino a quando non arriveranno risposte concrete. “Non ci muoviamo da qui finché qualcuno non ci spiega cosa sta accadendo”, ripetono, protetti da ombrelli e teli di fortuna.

A fianco dei lavoratori ci sono i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti di Capitanata, che hanno denunciato “una decisione unilaterale, comunicata senza alcun preavviso e senza un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali”. Le tre sigle hanno già chiesto un incontro urgente al Prefetto di Foggia per tentare di aprire un tavolo istituzionale che possa bloccare i licenziamenti e salvaguardare i posti di lavoro.

Gli addetti della Servizitaliani srl lavoravano all’interno dello stabilimento Fpt Industrial da anni. Si occupavano della pulizia degli ambienti, della sanificazione delle linee di produzione e degli spogliatoi, attività indispensabili per garantire la sicurezza e l’igiene dei reparti. “Senza di noi la fabbrica non può funzionare – sottolineano –: non si può lavorare in produzione senza un ambiente pulito e sanificato. È una questione di sicurezza, non solo di lavoro”.

Proprio questo aspetto rende ancora più inspiegabile, secondo i sindacati, la scelta dell’azienda di interrompere i rapporti con l’appalto. Al momento, infatti, non è chiaro se Fpt Industrial abbia deciso di affidare il servizio a una nuova ditta o se stia valutando altre soluzioni interne. Da Torino, sede centrale del gruppo, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Nel frattempo, ai cancelli di Fpt si sono alternati colleghi e delegati delle sigle metalmeccaniche Fiom, Fim e Uilm, che hanno portato la loro solidarietà ai lavoratori della Servizitaliani. “Siamo con loro – ha dichiarato un delegato della Fiom – perché conosciamo bene cosa significa perdere il lavoro da un giorno all’altro. In uno stabilimento come questo, dove ogni figura ha un ruolo fondamentale, non si possono trattare gli appalti come pezzi usa e getta”.

Molti degli 81 lavoratori coinvolti hanno anni di esperienza e contratti part-time, con stipendi già ridotti all’osso. “Ci ritroviamo senza lavoro e senza prospettive – racconta Anna, una delle addette –. Io ho due figli, uno all’università e uno alle superiori. Non so come dirglielo. Non so da dove ricominciare”.

Le organizzazioni sindacali stanno lavorando a una richiesta formale di sospensione della procedura di licenziamento e di reintegro immediato dei lavoratori fino alla definizione di una nuova gara d’appalto. “Non si può chiudere un contratto così, senza tutele e senza tempi di transizione”, ha spiegato Antonio Miccoli, segretario provinciale della Filcams Cgil.

Nel frattempo, la tensione resta alta. Davanti ai cancelli, tra coperte e thermos di caffè, si respira un misto di rabbia, paura e determinazione. “Siamo qui non solo per difendere il nostro posto di lavoro, ma per chiedere rispetto – dicono i lavoratori –. Nessuno ci ha nemmeno avvisati, e questo non è degno di un’azienda che lavora per un gruppo internazionale”.