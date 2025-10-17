Foggia, nel Quartiere Ferrovia scatta il divieto al consumo di alcol per strada

FOGGIA – Entra in vigore da domani, 18 ottobre 2025, la nuova ordinanza sindacale firmata dalla Sindaca Maria Aida Episcopo, che introduce il divieto di consumo di bevande alcoliche in strada all’interno del Quartiere Ferrovia.

La misura, pubblicata sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Foggia, resterà in vigore fino al 17 aprile 2026 e si inserisce nel piano di azioni di contrasto al degrado urbano e ai fenomeni di disturbo della civile convivenza.

Un provvedimento per tutelare sicurezza e decoro

L’ordinanza riguarda l’area compresa tra via Monte Sabotino, piazzale Vittorio Veneto, via Manfredi, via Zara, via Conte Appiano, via Torelli, piazza Cavour e via Scillitani, con l’esclusione delle attività commerciali situate in via Torelli, via Conte Appiano, piazzale Vittorio Veneto, via Manfredi e via Zara.

Nel perimetro indicato sarà vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore negli spazi pubblici, a eccezione delle aree concesse in uso autorizzato, come i dehors dei pubblici esercizi.

Il divieto sarà valido tutti i giorni, 24 ore su 24, fino al termine del periodo stabilito.

Chi non rispetterà il provvedimento rischia sanzioni amministrative fino a 450 euro.

“Non è una misura punitiva, ma un richiamo alla responsabilità”

Come sottolineato dall’Amministrazione comunale, l’obiettivo non è “punire” ma promuovere il rispetto delle regole e il decoro della città, limitando i fenomeni di bivacco, schiamazzi notturni e comportamenti molesti spesso legati all’abuso di alcol. “È un richiamo alla responsabilità individuale – ha spiegato la Sindaca Episcopo – per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere della collettività”.

Azioni coordinate per il Quartiere Ferrovia

Il provvedimento si aggiunge alle altre iniziative già avviate dall’Amministrazione, anche in collaborazione con il Tavolo prefettizio settimanale, finalizzate a riqualificare il Quartiere Ferrovia, storica zona cittadina spesso al centro di criticità sociali e ambientali. Con questa ordinanza, il Comune di Foggia ribadisce la propria volontà di presidiare il territorio, promuovendo ordine, sicurezza e rispetto degli spazi pubblici.