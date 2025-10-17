Franco Zecchin all’Università di Foggia: lezione e mostra su fotografia e antropologia culturale

Lunedì 20 ottobre 2025, alle 11:30, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà il fotografo e fotoreporter Franco Zecchin per un incontro nell’ambito dei Seminari di Antropologia Culturale. La lezione si terrà nell’Aula Magna “Giovanni Cipriani” (via Arpi 176, I piano) ed è aperta non solo agli studenti del Corso di Antropologia Culturale, ma a tutti gli interessati. L’evento sarà introdotto dalle professoresse Tiziana Ragno e Francesca Scionti e organizzato in collaborazione con il CUTAM, Centro Universitario per la diffusione della cultura e della pratica teatrale, artistica e musicale.

Zecchin, nato a Milano nel 1953, inizia la carriera fotografica durante gli studi di fisica nucleare. Trasferitosi a Palermo nel 1975, collabora con Letizia Battaglia nel gruppo “Informazione Fotografica” e lavora per il giornale L’Ora e altre testate nazionali e internazionali. L’incontro con Josef Koudelka contribuisce a definire il suo rigore metodologico, e i suoi viaggi tra Sicilia, Sardegna, Turchia ed Europa consolidano il suo stile documentaristico. Tra i riconoscimenti più significativi figurano il New York Times Award (1987), il Premio Internazionale di Giornalismo Città di Trento (1988), e la nomina come membro dell’agenzia Magnum (1988). Dal 1994 vive a Parigi e collabora con testate come New York Times, Newsweek, Libération, Le Monde, National Geographic e altre. Nel 2000 riceve l’Humanity Photo Award, mentre nel 2023 ottiene il Premio alla Carriera dal Festival Fotografico Europeo. Le sue opere sono conservate in prestigiose collezioni, tra cui MOMA New York e la Maison Européenne de la Photographie a Parigi.

L’incontro fa parte del programma della mostra “Narrazioni Nomadi”, curata dal FotoCineClub per la 14ª edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini. Le opere saranno visitabili al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” (via Galliani 1, Foggia).

Lo riporta unifg.it.