Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Franco Zecchin all’Università di Foggia: lezione e mostra su fotografia e antropologia culturale

FOTOGRAFIA Franco Zecchin all’Università di Foggia: lezione e mostra su fotografia e antropologia culturale

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà il fotografo e fotoreporter Franco Zecchin

Franco Zecchin all’Università di Foggia: lezione e mostra su fotografia e antropologia culturale

Franco Zecchin - Fonte Immagine: isolecheparlano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Lunedì 20 ottobre 2025, alle 11:30, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà il fotografo e fotoreporter Franco Zecchin per un incontro nell’ambito dei Seminari di Antropologia Culturale. La lezione si terrà nell’Aula Magna “Giovanni Cipriani” (via Arpi 176, I piano) ed è aperta non solo agli studenti del Corso di Antropologia Culturale, ma a tutti gli interessati. L’evento sarà introdotto dalle professoresse Tiziana Ragno e Francesca Scionti e organizzato in collaborazione con il CUTAM, Centro Universitario per la diffusione della cultura e della pratica teatrale, artistica e musicale.

Zecchin, nato a Milano nel 1953, inizia la carriera fotografica durante gli studi di fisica nucleare. Trasferitosi a Palermo nel 1975, collabora con Letizia Battaglia nel gruppo “Informazione Fotografica” e lavora per il giornale L’Ora e altre testate nazionali e internazionali. L’incontro con Josef Koudelka contribuisce a definire il suo rigore metodologico, e i suoi viaggi tra Sicilia, Sardegna, Turchia ed Europa consolidano il suo stile documentaristico. Tra i riconoscimenti più significativi figurano il New York Times Award (1987), il Premio Internazionale di Giornalismo Città di Trento (1988), e la nomina come membro dell’agenzia Magnum (1988). Dal 1994 vive a Parigi e collabora con testate come New York Times, Newsweek, Libération, Le Monde, National Geographic e altre. Nel 2000 riceve l’Humanity Photo Award, mentre nel 2023 ottiene il Premio alla Carriera dal Festival Fotografico Europeo. Le sue opere sono conservate in prestigiose collezioni, tra cui MOMA New York e la Maison Européenne de la Photographie a Parigi.

L’incontro fa parte del programma della mostra “Narrazioni Nomadi”, curata dal FotoCineClub per la 14ª edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini. Le opere saranno visitabili al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” (via Galliani 1, Foggia).

Lo riporta unifg.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.