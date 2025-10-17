Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano e Manfredonia sotto assedio meteo, ecco quando ritorna il sereno

PIOGGIA Gargano e Manfredonia sotto assedio meteo, ecco quando ritorna il sereno

Evitare attraversamenti di zone soggette a ristagno d’acqua e monitorare costantemente bollettini ufficiali

Gargano e Manfredonia sotto assedio meteo, ecco quando ritorna il sereno

IMMAGINE ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Manfredonia, 17 ottobre 2025 – L’area garganica e la città di Manfredonia attraversano una fase meteorologica instabile e mutevole, con segnali contrastanti che alimentano apprensione tra cittadini e istituzioni. Secondo le più recenti previsioni di 3B Meteo, nella giornata odierna il cielo sopra Manfredonia sarà prevalentemente “nuvoloso”, e sono attese precipitazioni significative per le prossime ore. Tuttavia, va ricordato che la situazione resta fragile e soggetta a rapidi cambiamenti.

Gli indici termici per oggi indicano valori moderati, con le massime che si aggirano intorno ai 18 °C e le minime che non dovrebbero scendere sotto i 15 °C. La ventilazione proverrà da settori nord-nordovest nelle prime ore, con possibile rotazione verso nord-nordest. Il mare è previsto poco mosso, con condizioni favorevoli per la navigazione costiera.

Per i giorni immediatamente successivi, infatti, l’instabilità sembra persistere: le previsioni per domani evidenziano una giornata con nuvolosità di passaggio, senza precipitazioni rilevanti. Per la giornata dopodomani, invece, è indicata la possibilità di piogge deboli persistenti, con cielo coperto e valori termici simili a quelli odierni.

Questa incertezza meteorologica si riverbera nel tessuto urbano e nelle zone rurali: le località basse e i sottopassi restano soggetti a possibili accumuli idrici se la pioggia dovesse intensificarsi. L’area del Candelaro, che attraversa il territorio garganico fino a sfociare nei pressi di Manfredonia, resta un elemento sensibile in caso di precipitazioni improvvise, data la sua natura torrentizia e la capacità limitata nei periodi di piena.

Sul piano operativo, i servizi comunali, la Protezione Civile e gli organi di soccorso restano in stato di vigilanza, pronti a intervenire su segnali di peggioramento. Per la popolazione, la prudenza è d’obbligo: muoversi solo quando necessario nelle ore più calme, evitare attraversamenti di zone soggette a ristagno d’acqua e monitorare costantemente bollettini ufficiali sono misure consigliate in questa finestra meteorologica incerta.

1 commenti su "Gargano e Manfredonia sotto assedio meteo, ecco quando ritorna il sereno"

  1. Il Sig. Sindaco quando si decide a far pulire le griglie stradali a Siponto che sono tutte intasate di fogliame non raccolto a tempo dovute. Oggi ho dato uno sguardo per vedere la situazione l’acqua non riesce a scorrere. Dobbiamo aspettare la catastrofe prima di intervenire? Ti vuoi svegliare oppure molla tutto siamo stanchi di questa apatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.