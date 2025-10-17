Gargano e Manfredonia sotto assedio meteo, ecco quando ritorna il sereno

Manfredonia, 17 ottobre 2025 – L’area garganica e la città di Manfredonia attraversano una fase meteorologica instabile e mutevole, con segnali contrastanti che alimentano apprensione tra cittadini e istituzioni. Secondo le più recenti previsioni di 3B Meteo, nella giornata odierna il cielo sopra Manfredonia sarà prevalentemente “nuvoloso”, e sono attese precipitazioni significative per le prossime ore. Tuttavia, va ricordato che la situazione resta fragile e soggetta a rapidi cambiamenti.

Gli indici termici per oggi indicano valori moderati, con le massime che si aggirano intorno ai 18 °C e le minime che non dovrebbero scendere sotto i 15 °C. La ventilazione proverrà da settori nord-nordovest nelle prime ore, con possibile rotazione verso nord-nordest. Il mare è previsto poco mosso, con condizioni favorevoli per la navigazione costiera.

Per i giorni immediatamente successivi, infatti, l’instabilità sembra persistere: le previsioni per domani evidenziano una giornata con nuvolosità di passaggio, senza precipitazioni rilevanti. Per la giornata dopodomani, invece, è indicata la possibilità di piogge deboli persistenti, con cielo coperto e valori termici simili a quelli odierni.

Questa incertezza meteorologica si riverbera nel tessuto urbano e nelle zone rurali: le località basse e i sottopassi restano soggetti a possibili accumuli idrici se la pioggia dovesse intensificarsi. L’area del Candelaro, che attraversa il territorio garganico fino a sfociare nei pressi di Manfredonia, resta un elemento sensibile in caso di precipitazioni improvvise, data la sua natura torrentizia e la capacità limitata nei periodi di piena.

Sul piano operativo, i servizi comunali, la Protezione Civile e gli organi di soccorso restano in stato di vigilanza, pronti a intervenire su segnali di peggioramento. Per la popolazione, la prudenza è d’obbligo: muoversi solo quando necessario nelle ore più calme, evitare attraversamenti di zone soggette a ristagno d’acqua e monitorare costantemente bollettini ufficiali sono misure consigliate in questa finestra meteorologica incerta.