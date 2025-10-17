Edizione n° 5857

Home // Manfredonia // Libero Palumbo con “Decaro Presidente”: «La nostra politica è per la comunità, non per le bandiere»

Città Protagonista non nasce oggi, né ha mai camminato a rimorchio di partiti o ideologie

MANFREDONIA – “Passione, coraggio e libertà di scelta: la nostra politica è per la comunità”. Con queste parole, il movimento civico “Città Protagonista” interviene pubblicamente a sostegno della candidatura di Libero Palumbo al Consiglio Regionale della Puglia, nella lista “Decaro Presidente” a sostegno di Antonio Decaro, sottolineando i valori e la coerenza di un percorso politico radicato nel territorio.

Negli ultimi giorni, la candidatura di Palumbo ha suscitato numerosi commenti, dibattiti e, purtroppo, anche polemiche. Ma il movimento civico chiarisce la propria posizione: «Città Protagonista non nasce oggi, né ha mai camminato a rimorchio di partiti o ideologie. Il nostro percorso – si legge in una nota – è frutto di un lavoro decennale, costruito sul territorio, con la sola bussola dell’interesse collettivo e dell’amore per la nostra comunità».

“La coerenza non si misura con le bandiere, ma con le azioni”

Il gruppo rivendica la propria indipendenza e l’impegno concreto nella vita amministrativa e sociale di Manfredonia, ricordando che la “buona politica” si fonda sui risultati, non sugli schieramenti. «Abbiamo sempre fatto scelte libere e autonome – si legge ancora – perché la coerenza non si misura con la fedeltà a un simbolo, ma con la costanza nel perseguire il bene comune. Abbiamo sostenuto progetti, non bandiere: i cittadini chiedono risposte, non slogan».

Una candidatura fondata sul coraggio e sulla responsabilità

Il nome di Libero Palumbo, già noto per il suo impegno civico, è legato a una visione politica fatta di partecipazione, ascolto e concretezza. «In questi anni – sottolinea il movimento – Palumbo ha dimostrato determinazione, visione e senso di responsabilità: valori che porta con sé anche in questa nuova sfida regionale».

La scelta di sostenere Antonio Decaro, figura riconosciuta per competenza amministrativa e capacità di dialogo, viene definita dal movimento come un atto di coerenza: «È una scelta in linea con la nostra idea di politica del fare, del dialogo e del coraggio, non delle divisioni sterili o delle appartenenze precostituite».

“Fare politica significa mettersi in gioco, non commentare dai social”

Il comunicato si chiude con un messaggio diretto a chi, negli ultimi giorni, ha espresso giudizi o critiche: «Fare politica significa mettersi in gioco, con la propria faccia e con le proprie idee. Significa avere il coraggio di scegliere e agire, non limitarsi a commentare dai social o dai tavolini dei bar». E ancora: «Le candidature sono un atto di libertà e di responsabilità. Noi rivendichiamo questa libertà con orgoglio, perché crediamo che solo chi ha la forza di esporsi, di proporre e di costruire, possa davvero parlare di futuro».

Infine, il movimento civico “Città Protagonista” ribadisce il proprio impegno per la comunità, citando una frase che ne riassume la filosofia: «Non è importante da dove vieni, ma cosa sei disposto a fare per la tua comunità. E noi continueremo a fare. Con coraggio, con coerenza e con passione.

 

