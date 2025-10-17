Maltempo a Manfredonia: allagamenti, piogge torrenziali e chiusura dell’IC De Sanctis – Mozzillo Iaccarino

La città di Manfredonia sta affrontando una nuova ondata di maltempo con piogge torrenziali e forti temporali che hanno provocato allagamenti diffusi e disagi alla viabilità. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la notte in interventi di emergenza, garantendo sicurezza nelle zone più colpite.

Tra i danni segnalati, ieri pomeriggio è crollata una controsoffittatura in cartongesso dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Mozzillo Iaccarino in Via San Giovanni Bosco 2, provocando infiltrazioni d’acqua e danni strutturali. Per precauzione, la scuola è rimasta chiusa questa mattina, in attesa di verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco di Manfredonia sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza la zona e collaborando con le autorità scolastiche per evitare rischi agli studenti e al personale. L’episodio evidenzia la fragilità di alcune strutture scolastiche di fronte agli eventi meteorologici estremi, sottolineando la necessità di interventi di manutenzione e prevenzione più incisivi.

Le precipitazioni persistenti hanno inoltre provocato allagamenti in numerose strade cittadine, con rallentamenti e chiusure temporanee. Il Comune raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione alle zone basse e ai sottopassi soggetti a accumulo d’acqua.

La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità, mentre i Vigili del Fuoco continuano a monitorare i punti critici e a intervenire dove necessario. La città resta in allerta per possibili ulteriori intensificazioni dei fenomeni meteorologici nelle prossime ore.