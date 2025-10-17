Edizione n° 5857

Home // Manfredonia // Maltempo a Manfredonia: allagamenti, piogge torrenziali e chiusura dell’IC De Sanctis – Mozzillo Iaccarino

SCUOLA Maltempo a Manfredonia: allagamenti, piogge torrenziali e chiusura dell’IC De Sanctis – Mozzillo Iaccarino

L’episodio evidenzia la fragilità di alcune strutture scolastiche di fronte agli eventi meteorologici estremi

Manfredonia // Politica //

La città di Manfredonia sta affrontando una nuova ondata di maltempo con piogge torrenziali e forti temporali che hanno provocato allagamenti diffusi e disagi alla viabilità. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la notte in interventi di emergenza, garantendo sicurezza nelle zone più colpite.

Tra i danni segnalati, ieri pomeriggio è crollata una controsoffittatura in cartongesso dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Mozzillo Iaccarino in Via San Giovanni Bosco 2, provocando infiltrazioni d’acqua e danni strutturali. Per precauzione, la scuola è rimasta chiusa questa mattina, in attesa di verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco di Manfredonia sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza la zona e collaborando con le autorità scolastiche per evitare rischi agli studenti e al personale. L’episodio evidenzia la fragilità di alcune strutture scolastiche di fronte agli eventi meteorologici estremi, sottolineando la necessità di interventi di manutenzione e prevenzione più incisivi.

Le precipitazioni persistenti hanno inoltre provocato allagamenti in numerose strade cittadine, con rallentamenti e chiusure temporanee. Il Comune raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione alle zone basse e ai sottopassi soggetti a accumulo d’acqua.

La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità, mentre i Vigili del Fuoco continuano a monitorare i punti critici e a intervenire dove necessario. La città resta in allerta per possibili ulteriori intensificazioni dei fenomeni meteorologici nelle prossime ore.

4 commenti su "Maltempo a Manfredonia: allagamenti, piogge torrenziali e chiusura dell’IC De Sanctis – Mozzillo Iaccarino"

  1. Il Dirigente Scolastico, in casi come questi, dovrebbe far effettuare da un tecnico abilitato, la prova di carico del solaio che, se infiltrato o danneggiato, potrebbe anche cedere, proprio per il peso dell’acqua infiltratasi e per lo snervamento dei travetti del solaio. Non credo che in due giorni si possa tornare a scuola, occorre molta prudenza e occorre prima svolgere BENE le verifiche, ci sono bambini in quella scuola e non vorremmo si verificasse un crollo improvviso.
    Contemporaneamente alle verifiche, si DEVE intervenire per ripristinare la coibentazione del solaio, al fine di evitare nuove infiltrazioni.
    Personalmente, avendo dimostrato in più occasioni la sua fragilità, questo Edificio va demolito e ricostruito con i nuovi criteri scolastici e sismici, inutile spendere milioni su un edificio di 100 anni.

  3. Non sono un tecnico e quindi non posso dare indicazioni come fatto da @Non dite che non siete stati avvisati ma sono assolutamente d’accordo con lui/lei che bisogna essere estremamente prudenti per evitare di mettere a repentaglio la vita dei bambini e di chi lavora in quel plesso scolastico.

Lascia un commento

