Home // Cronaca // Maltempo a Manfredonia, infiltrazioni d’acqua al Liceo Galilei Moro

PIOGGIA Maltempo a Manfredonia, infiltrazioni d’acqua al Liceo Galilei Moro

Giunge notizia, infatti, di infiltrazioni d’acqua al Liceo, dove alcune aule e la palestra risultano parzialmente allagate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Le piogge torrenziali che stanno interessando Manfredonia nelle ultime ore hanno causato disagi anche nelle strutture scolastiche della città. Giunge notizia, infatti, di infiltrazioni d’acqua al Liceo “Galilei Moro”, dove alcune aule e la palestra risultano parzialmente allagate.

Secondo le segnalazioni di studenti, l’acqua avrebbe fatto la sua comparsa principalmente nei punti più vulnerabili dell’edificio, creando non pochi disagi alle lezioni e alle attività sportive previste in palestra. Fortunatamente, al momento, non sono stati riportati danni gravi a persone, ma il problema solleva preoccupazioni sullo stato di manutenzione e sull’efficacia dei sistemi di drenaggio dell’istituto.

Le piogge abbondanti che attualmente stanno mettendo in evidenza come la città sia vulnerabile a eventi meteorologici intensi, e casi come quello del Liceo “Galilei Moro” riaccendono il dibattito sulla necessità di interventi più incisivi per la prevenzione di danni legati al maltempo.

2 commenti su "Maltempo a Manfredonia, infiltrazioni d’acqua al Liceo Galilei Moro"

  1. Non è possibile, bisogna chiudere le scuole per i nostri figli!! Comune faccia qualcosa #emanaildecreto

  2. CUI VUOLE UN PO D’ACQUA E PER DFAR CAPIRE CHE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA E TECNICA USO IL TERMINE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI …….

Lascia un commento

