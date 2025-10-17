Le piogge torrenziali che stanno interessando Manfredonia nelle ultime ore hanno causato disagi anche nelle strutture scolastiche della città. Giunge notizia, infatti, di infiltrazioni d’acqua al Liceo “Galilei Moro”, dove alcune aule e la palestra risultano parzialmente allagate.

Secondo le segnalazioni di studenti, l’acqua avrebbe fatto la sua comparsa principalmente nei punti più vulnerabili dell’edificio, creando non pochi disagi alle lezioni e alle attività sportive previste in palestra. Fortunatamente, al momento, non sono stati riportati danni gravi a persone, ma il problema solleva preoccupazioni sullo stato di manutenzione e sull’efficacia dei sistemi di drenaggio dell’istituto.

Le piogge abbondanti che attualmente stanno mettendo in evidenza come la città sia vulnerabile a eventi meteorologici intensi, e casi come quello del Liceo “Galilei Moro” riaccendono il dibattito sulla necessità di interventi più incisivi per la prevenzione di danni legati al maltempo.