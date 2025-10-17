Edizione n° 5857

BALLON D'ESSAI

16 Ottobre 2025 - ore  13:06

16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Home // Cronaca // Maltempo, emergenza tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: chiusa la S.P. 58 per allagamenti. Disagi anche sulla S.c.13 a Pedicagnola

ALLAGAMENTI Maltempo, emergenza tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: chiusa la S.P. 58 per allagamenti. Disagi anche sulla S.c.13 a Pedicagnola

Il maltempo che da questa mattina sta colpendo il Gargano sta creando gravi disagi alla circolazione

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Manfredonia – San Giovanni Rotondo (FG) – Il maltempo che da questa mattina sta colpendo il Gargano sta creando gravi disagi alla circolazione. La Strada Provinciale 58, che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, è stata chiusa al traffico a causa di estesi allagamenti.

Situazione critica anche sulla Strada Comunale 13, in località Pedicagnola, dove la carreggiata è completamente bloccata. Secondo quanto segnalato dai residenti, un tubo dell’acqua – coperto in precedenza da materiale di stabilizzazione – sarebbe stato scoperto e danneggiato dal forte flusso d’acqua, che ha trascinato via la stabilizzazione stessa, rendendo il tratto estremamente pericoloso.

Polizia Locale in azione

Dalle ore 12, una pattuglia della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo è intervenuta sul posto per monitorare la situazione e segnalare la presenza di fango e detriti lungo la carreggiata. Gli agenti hanno presidiato il tratto tra San Giovanni Rotondo e Foggia, dove si temeva una possibile chiusura anche di quel segmento stradale, a causa delle pessime condizioni del fondo e del rischio di ulteriori smottamenti.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano gli automobilisti a evitare le zone interessate fino a nuovo ordine. Le squadre tecniche comunali e provinciali sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e garantire la riapertura delle arterie quanto prima.

