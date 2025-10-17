Maltempo nel Gargano: disagi a Manfredonia, Vigili del Fuoco in azione. Salvate 2 persone bloccate in un furgone, case allagate

MANFREDONIA (FG) – È stata una notte di emergenze e di grande lavoro per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia, impegnati senza sosta da ieri sera a causa del maltempo che ha colpito il Gargano con piogge torrenziali, raffiche di vento e allagamenti diffusi.

Auto in fiamme in Piazza Duomo

Come già riportato, uno degli interventi più rilevanti ha riguardato un incendio auto stamani in Piazza Duomo, dove le fiamme hanno avvolto un veicolo parcheggiato. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre vetture e alle abitazioni vicine.

Allagamenti in città e danni in Viale Michelangelo

Le forti piogge hanno causato diversi allagamenti, in particolare nella zona di Viale Michelangelo, nei pressi di un autolavaggio. Qui l’acqua ha superato i garage, raggiungendo i piani terra di alcune abitazioni. I residenti, sorpresi dalla rapidità con cui l’acqua è salita, hanno segnalato danni consistenti ad auto e arredi domestici. Tra le cause: acqua proveniente dai comparti residenziali, struttura dell’ASE, centro di raccolta, che ha impedito all’acqua di defluire.

Due persone salvate nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore

Momenti di paura anche nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove due persone sono rimaste bloccate in un sottopasso a causa dell’acqua alta. I Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerle e a trarle in salvo dopo un intervento complesso, ostacolato dalle difficili condizioni meteo e dalla scarsa visibilità.

Strade bloccate e disagi alla circolazione

Il maltempo ha reso impraticabili diverse strade cittadine. Il prolungamento di Viale di Vittorio verso Siponto è stato temporaneamente chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Numerosi automobilisti hanno segnalato difficoltà nel rientrare a casa, mentre i tecnici comunali e le squadre di emergenza hanno lavorato per liberare tombini e ripristinare la viabilità.

Disagi e allagamenti si registrano anche in altri comuni del Gargano, dove le precipitazioni non danno tregua da ore. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, evitando spostamenti non strettamente necessari e segnalando situazioni di pericolo.