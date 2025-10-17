MANFREDONIA – A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di sabato 18 ottobre 2025, il sindaco Domenico La Marca ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

La decisione, formalizzata con ordinanza sindacale n. 51 del 17 ottobre 2025, arriva dopo l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) disposta il giorno precedente (ordinanza n. 50/2025) nell’ambito delle misure di protezione civile adottate per fronteggiare l’allerta meteo in corso.

Le motivazioni

Nel provvedimento si evidenzia che diverse segnalazioni sono giunte da parte degli istituti scolastici del territorio, riguardanti criticità strutturali e temporanee situazioni di inagibilità di alcuni plessi. Alla luce di tali elementi, e in applicazione del D.Lgs. 1/2018 (“Codice della Protezione Civile”) e dell’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche ed extracurriculari per la giornata del 18 ottobre.

Diffusione e ricorsi

L’ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia per garantirne la massima diffusione.

Il documento, immediatamente esecutivo, è stato notificato all’Ufficio Scolastico Provinciale e al Comando della Polizia Municipale.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati:

al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione;

oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Le disposizioni operative

Tutti gli organi di polizia, insieme alla Polizia Municipale di Manfredonia, sono incaricati di garantire l’esecuzione dell’ordinanza e il rispetto delle misure previste.

Il provvedimento, firmato digitalmente dal sindaco Domenico La Marca, rappresenta un intervento precauzionale volto a tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità degli studenti, in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche.