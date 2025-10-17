Manfredonia, 15 luglio 1972: la notte in cui l’acqua travolse la città

MANFREDONIA – Era la notte tra il 14 e il 15 luglio del 1972 quando Manfredonia fu colpita da una delle pagine più drammatiche della sua storia. Un violento nubifragio, durato poche ore ma di intensità eccezionale, trasformò le strade in fiumi di fango e acqua, travolgendo case, auto e persone.

Le precipitazioni, cadute in modo incessante durante la notte, provocarono l’allagamento improvviso di gran parte del centro abitato. In poche ore, la città si ritrovò sommersa. I canali di scolo non riuscirono a contenere la massa d’acqua e gli argini cedettero, liberando una piena incontrollabile.

Quattro vittime e una città in ginocchio

Al mattino, Manfredonia si risvegliò in uno scenario apocalittico. Il bilancio fu tragico: quattro vittime, tra cui tre bambini, e una ventina di feriti. Circa mille persone rimasero senza casa, costrette a lasciare le abitazioni distrutte o invase dal fango. Le immagini dell’epoca – oggi sbiadite ma indelebili nella memoria collettiva – mostrano strade come torrenti, automobili rovesciate, famiglie in lacrime tra detriti e macerie. Gli operatori della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari accorsero da tutta la provincia per prestare soccorso.

«Fu un evento mai visto prima. L’acqua arrivava alle ginocchia, in alcuni punti superava il metro. Ricordo la paura, le urla, il silenzio dopo», raccontano ancora oggi i testimoni di quella notte maledetta.

Le cause della tragedia

Secondo le cronache e i successivi studi locali, la causa fu una combinazione letale di piogge torrenziali eccezionali e mancanza di adeguati sistemi di drenaggio. Gli argini di alcuni fossi cedettero, amplificando l’onda di piena che si riversò improvvisamente sulla città. In poche ore furono riversati sul territorio milioni di metri cubi d’acqua, trasformando il paesaggio urbano in un enorme lago di fango. Case lesionate, attività commerciali devastate, linee elettriche interrotte: Manfredonia rimase isolata per ore, nel caos e nella disperazione.

La solidarietà e la ricostruzione

Nonostante la tragedia, la reazione della comunità fu immediata e straordinaria. Centinaia di cittadini si unirono per aiutare chi aveva perso tutto. Arrivarono rinforzi da Foggia e da altri comuni del Gargano. In pochi giorni, la città cominciò lentamente a rialzarsi. La stampa dell’epoca definì l’evento “la peggior alluvione nella storia di Manfredonia”, un disastro che mise in luce la fragilità idrogeologica del territorio e la necessità di opere di prevenzione.

Col passare degli anni, però, quella tragedia è scivolata nel silenzio. Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, molti ricordano ancora quelle vittime, ma la città non ha mai dedicato un monumento o una lapide ufficiale a chi perse la vita in quella notte d’acqua e dolore.