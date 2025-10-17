Manfredonia, approvato il progetto per le schermature contenitori dei rifiuti: focus intervento

Manfredonia, 17 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Manfredonia, nella seduta del 15 ottobre 2025, ha approvato con deliberazione n. 211 un atto di indirizzo per il posizionamento delle schermature dei contenitori dei rifiuti su aree pubbliche, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità della vita nei principali contesti cittadini.

La misura, proposta dall’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche, Mariarita Valentino, punta a mitigare l’impatto visivo dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, in particolare in prossimità delle attività commerciali del centro storico e delle aree a vocazione turistica.

Trenta schermature per le attività food del centro storico

Il progetto, elaborato con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale e della società in-house ASE S.p.A., prevede l’installazione di 30 schermature esterne destinate alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (“food”) del centro storico.

Ogni schermatura potrà contenere due carrellati da 240 litri, dedicati rispettivamente alla raccolta di vetro e di plastica e metalli, migliorando così la gestione dei rifiuti e l’impatto estetico dei punti di raccolta.

L’intervento nasce anche a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini, esercenti e associazioni di categoria, che hanno evidenziato la necessità di maggior ordine e pulizia nelle aree adibite alla raccolta dei rifiuti, spesso collocate in spazi pubblici di pregio storico e urbanistico.

Collaborazione con ASE e contributo ANCI – Co.Re.Ve.

Le schermature saranno fornite da ASE S.p.A., che ha ottenuto un contributo dedicato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro nell’ambito del bando ANCI – Co.Re.Ve..

L’obiettivo è quello di integrare estetica, funzionalità e sostenibilità ambientale, valorizzando al contempo l’immagine della città e l’efficienza del servizio di igiene urbana.

Obblighi e controlli: le regole per le attività

Con la deliberazione, la Giunta ha stabilito l’obbligo per le attività commerciali individuate di utilizzare le schermature messe a disposizione, posizionando al loro interno i contenitori carrellati.

Il Comando di Polizia Locale sarà incaricato di effettuare i controlli e sanzionare eventuali inadempienze.

Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile per motivi di pubblico interesse ambientale, sarà notificato ad ASE, alla Polizia Locale e a tutte le attività coinvolte.

A cura d Michele Solatia.