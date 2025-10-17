Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito

Manfredonia, 17/10/2025. Momenti di paura questa mattina nel centro di Manfredonia, in piazza Duomo, dove una Fiat Punto alimentata a gas ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. L’incendio, divampato intorno alle 8:00, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non si sono registrati feriti, né altri veicoli coinvolti. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi. Dopo le operazioni di spegnimento, sul luogo è intervenuto anche il soccorso stradale ACI per la rimozione del mezzo e la ditta incaricata della bonifica della sede stradale.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un guasto all’impianto a gas del veicolo.

di Daniele Catalano

