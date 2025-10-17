Edizione n° 5857

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Manfredonia. «Ti devo ammazzare, ti taglio la testa a te e a tuo padre». Condanna a 1 anno per stalking e aggressione
17 Ottobre 2025 - ore  17:19

CALEMBOUR

ECOGRAFIA // Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente
17 Ottobre 2025 - ore  13:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito

INCENDIO Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non si sono registrati feriti, né altri veicoli coinvolti

Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito

Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 17/10/2025. Momenti di paura questa mattina nel centro di Manfredonia, in piazza Duomo, dove una Fiat Punto alimentata a gas ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. L’incendio, divampato intorno alle 8:00, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non si sono registrati feriti, né altri veicoli coinvolti. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi. Dopo le operazioni di spegnimento, sul luogo è intervenuto anche il soccorso stradale ACI per la rimozione del mezzo e la ditta incaricata della bonifica della sede stradale.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un guasto all’impianto a gas del veicolo.

di Daniele Catalano

 

1 commenti su "Manfredonia, incredulità in Piazza Duomo. Fiat Punto a gas prende fuoco in marcia: nessun ferito"

  1. tuta colpa della boddrini e delle aute a eletriche che ci anno imbosto cuelli del piddì, maledeti, viva melona vanacio e savvino!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.