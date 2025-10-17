Manfredonia. Marasco: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”

Foggia – Una denuncia forte e diretta quella lanciata da Giuseppe Marasco, Comandante Nazionale del Corpo Volontari Civilis Confederazione Europea ONLUS, che torna a puntare il dito contro l’inerzia delle istituzioni in materia di furti d’auto e abbandono di carcasse sul territorio.

Durante un recente controllo di contrasto agli abbandoni di rifiuti e ai fenomeni di inquinamento ambientale, gli Ispettori Ambientali Territoriali della Civilis hanno individuato, in una campagna già segnalata in passato e situata nei pressi del ponte che attraversa l’autostrada A14, tre nuove carcasse di veicoli rubati e completamente cannibalizzati.

“È sempre lo stesso posto, la stessa scena – denuncia Marasco – e lo Stato deve spiegare perché questi luoghi restano impuniti e perché non si arresta nessuno. Ci chiediamo perché non si intervenga per fermare una volta per tutte i furti di auto che continuano da anni, danneggiando migliaia di cittadini onesti.”

Il comandante Marasco propone una misura simbolica ma di forte impatto: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”. Una provocazione che vuole richiamare l’attenzione sulle responsabilità delle istituzioni.

“Quando lo Stato e le Istituzioni non si adoperano per mettere fine a questi reati e non tutelano la proprietà privata, che è sacra per ogni cittadino, allora vengono meno alla loro funzione primaria. E poi – aggiunge Marasco – con quale coraggio certi politici chiedono il voto alle Regionali, se nessuno ha mai fatto nulla per difendere davvero i cittadini? Vergognatevi, candidati di ogni partito o schieramento.”