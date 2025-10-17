Edizione n° 5857

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Home // Manfredonia // Manfredonia. Marasco: "Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa"

FURTO Manfredonia. Marasco: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”

Una denuncia forte e diretta quella lanciata da Giuseppe Marasco, Comandante Nazionale del Corpo Volontari Civilis Confederazione Europea ONLUS

Manfredonia. Marasco: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”

Manfredonia, furto auto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Foggia – Una denuncia forte e diretta quella lanciata da Giuseppe Marasco, Comandante Nazionale del Corpo Volontari Civilis Confederazione Europea ONLUS, che torna a puntare il dito contro l’inerzia delle istituzioni in materia di furti d’auto e abbandono di carcasse sul territorio.

Durante un recente controllo di contrasto agli abbandoni di rifiuti e ai fenomeni di inquinamento ambientale, gli Ispettori Ambientali Territoriali della Civilis hanno individuato, in una campagna già segnalata in passato e situata nei pressi del ponte che attraversa l’autostrada A14, tre nuove carcasse di veicoli rubati e completamente cannibalizzati.

“È sempre lo stesso posto, la stessa scena – denuncia Marasco – e lo Stato deve spiegare perché questi luoghi restano impuniti e perché non si arresta nessuno. Ci chiediamo perché non si intervenga per fermare una volta per tutte i furti di auto che continuano da anni, danneggiando migliaia di cittadini onesti.”

Il comandante Marasco propone una misura simbolica ma di forte impatto: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”. Una provocazione che vuole richiamare l’attenzione sulle responsabilità delle istituzioni.

“Quando lo Stato e le Istituzioni non si adoperano per mettere fine a questi reati e non tutelano la proprietà privata, che è sacra per ogni cittadino, allora vengono meno alla loro funzione primaria. E poi – aggiunge Marasco – con quale coraggio certi politici chiedono il voto alle Regionali, se nessuno ha mai fatto nulla per difendere davvero i cittadini? Vergognatevi, candidati di ogni partito o schieramento.”

1 commenti su "Manfredonia. Marasco: “Chi subisce il furto del proprio veicolo non dovrebbe più pagare alcuna tassa”"

  1. Costu bellóme stè nu póche scars d stracósse. Quanni ca adda ji a pgghiè na scópe mmène?

Lascia un commento

