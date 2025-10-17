Manfredonia – Una violenta ondata di maltempo ha messo in ginocchio due istituti scolastici cittadini, costringendo il sindaco Domenico La Marca a disporre la sospensione immediata delle attività didattiche per ragioni di sicurezza. Due le ordinanze firmate in data 17 ottobre 2025, che riguardano rispettivamente il plesso Orsini dell’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini-Croce e l’Istituto Comprensivo De Sanctis-Mozzillo.

Allagamenti al plesso Orsini: scuola inagibile

Con l’ordinanza n. 48, il sindaco ha disposto la chiusura per la giornata di venerdì 17 ottobre del plesso Orsini, dove le aule sono risultate completamente allagate a seguito di un guasto idrico e delle intense piogge.

Il dirigente scolastico aveva segnalato l’impossibilità di garantire le condizioni minime di sicurezza, con infiltrazioni e danni che rendono inaccessibili i locali.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che consente al primo cittadino di intervenire in situazioni di urgenza legate alla salute e alla sicurezza pubblica.

Crolli e infiltrazioni al De Sanctis-Mozzillo: chiusura per due giorni

Parallelamente, l’ordinanza n. 49 ha riguardato l’Istituto Comprensivo De Sanctis-Mozzillo, dove il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia è intervenuto dopo la caduta di intonaco e frammenti di controsoffitto dovuti alle forti infiltrazioni d’acqua.

L’edificio, situato in una delle zone più colpite dal maltempo, è stato dichiarato non sicuro fino al completamento dei lavori di ripristino. Le lezioni resteranno sospese venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025.

Misure straordinarie per la sicurezza

Entrambe le ordinanze prevedono la pubblicazione immediata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Manfredonia, nonché la notifica agli organi competenti, tra cui l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Polizia Municipale.

Il sindaco La Marca ha disposto l’immediata esecutività dei provvedimenti, sottolineando l’urgenza di tutelare l’incolumità degli alunni e del personale scolastico.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Comune: “Priorità alla sicurezza dei bambini”

“La sicurezza delle nostre scuole – ha dichiarato La Marca – è una priorità assoluta. Gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la città hanno reso necessario un intervento immediato, per consentire le verifiche tecniche e i lavori di messa in sicurezza.”

I tecnici comunali, insieme ai Vigili del Fuoco, stanno già effettuando sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino.