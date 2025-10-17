Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti

INCENDIO Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo in pochi minuti

Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti

Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Attimi di paura nella prima mattinata di oggi a Manfredonia, dove una Fiat Grande Punto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme sotto la pioggia in Piazza Papa Giovanni XXIII. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo in pochi minuti, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La Polizia Locale di Manfredonia ha provveduto a delimitare l’area e a regolare la viabilità durante le operazioni di spegnimento, mettendo in sicurezza la zona e garantendo il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore vigilanza e interventi rapidi per la sicurezza del centro.

1 commenti su "Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.