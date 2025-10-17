Manfredonia, sotto la pioggia auto in fiamme in Piazza Duomo, incredulità passanti

Attimi di paura nella prima mattinata di oggi a Manfredonia, dove una Fiat Grande Punto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme sotto la pioggia in Piazza Papa Giovanni XXIII. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo in pochi minuti, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La Polizia Locale di Manfredonia ha provveduto a delimitare l’area e a regolare la viabilità durante le operazioni di spegnimento, mettendo in sicurezza la zona e garantendo il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore vigilanza e interventi rapidi per la sicurezza del centro.