Foggia – È arrivata la condanna per V.T., 45 anni, di Manfredonia, riconosciuto colpevole di atti persecutori e lesioni personali nei confronti di due suoi parenti, A.G. e D.G. La sentenza, pronunciata il 1° luglio 2025 dal Tribunale di Foggia, Sezione Penale, presieduto dalla giudice Elena Paci, segna la fine di una lunga vicenda di liti familiari, rancori e intimidazioni.

L’imputato era già stato in passato destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte della Questura e di una diffida da parte di una delle vittime.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, tra il 2017 e il 2020, V.T. avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti dei familiari, caratterizzati da minacce, pedinamenti, aggressioni fisiche e atti intimidatori.

Il primo episodio grave risale al marzo 2018, quando l’imputato, recatosi presso l’officina del fabbro M.D., dove si trovava D.G., impugnò una mazza di ferro colpendo la vittima al braccio e ad altre parti del corpo, provocandogli lesioni guaribili in 14 giorni. Durante l’aggressione avrebbe urlato frasi minacciose: «Ti devo ammazzare, ti taglio la testa a te e a tuo padre». A seguito dell’episodio, D.G. venne trasportato al Pronto Soccorso sotto scorta della Polizia di Stato.

Nonostante l’aggressione, la tensione non si placò. L’imputato avrebbe continuato a sorvegliare l’abitazione dei G., passando frequentemente sotto casa e rivolgendo insulti e gestacci, costringendo D.G. a trasferirsi temporaneamente a Torremaggiore per timore di nuove violenze.

Le testimonianze raccolte nel dibattimento – tra cui amici, parenti e medici – hanno delineato un quadro di terrore costante, culminato nello sviluppo di disturbi post-traumatici da stress nelle vittime.

Nelle motivazioni della sentenza, la giudice Paci ha evidenziato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, la loro coerenza logica e temporale con gli elementi oggettivi – tra cui referti medici, verbali di pronto soccorso e deposizioni di numerosi testimoni.

Determinante è stata la gran quantità di prove documentali che hanno smentito la versione difensiva dell’imputato.

Il Tribunale ha ritenuto “indubbia la sussistenza di un comportamento minaccioso e molesto, tale da generare nelle vittime un perdurante stato d’ansia e paura”.

La sentenza mette in luce un contesto familiare deteriorato, in cui antichi dissapori per questioni economiche, immobiliari e civilistiche si sono trasformati in un odio personale che ha innescato la spirale di violenze. Nel corso degli anni, la paura ha condizionato la vita quotidiana delle vittime, costringendole a modificare radicalmente le proprie abitudini.

La documentazione medica acquisita agli atti conferma lo sviluppo di disturbi del sonno e stati d’ansia cronica, in un clima di costante timore di ritorsioni.

Dopo un’istruttoria durata diversi anni, il Tribunale ha riconosciuto V.T. colpevole di atti persecutori e lesioni personali aggravate, concedendo le attenuanti generiche e la continuazione dei reati. La pena inflitta è di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da stabilire in sede civile. Le spese legali sono state quantificate in 4.600 euro in favore dell’avvocato di parte civile.

La pena è stata sospesa condizionalmente, ma solo se l’imputato parteciperà a un percorso di recupero presso enti o associazioni, come previsto dall’articolo 165 comma 5 del codice penale. Entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, dovrà documentare la partecipazione al programma, pena la revoca del beneficio.

Le vittime, costituite parte civile, hanno già dato mandato al proprio legale per richiedere in sede civile il riconoscimento dei danni psicofisici, lavorativi e sociali subiti. Sono assistite dall’avvocato penalista Ermenegildo Russo, del foro di Foggia.