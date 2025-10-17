MANFREDONIA – “L’autunno è tempo di semina. E noi vogliamo seminare valori”. Con queste parole Padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste, è intervenuto ai microfoni di StatoQuotidiano.it nell’ambito dell’evento “Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri”, un incontro di riflessione e dialogo dedicato ai temi della pace, della cultura e della responsabilità sociale.
L’arcivescovo, con il suo stile semplice e diretto, ha invitato tutti – in particolare i giovani – a diventare costruttori di futuro, opponendo ai semi della violenza e della guerra quelli della pace e della solidarietà.
Seminare valori per costruire la città e la cultura
“Quello che vogliamo seminare – ha spiegato Moscone – sono i valori che costruiscono la città e la cultura, che formano le persone. Ogni giorno dell’anno può essere un giorno di semina, ma oggi più che mai il valore più urgente è la pace”.
L’immagine della semina, scelta come filo conduttore, diventa una metafora potente della speranza e dell’impegno quotidiano. “Sembra che nel mondo vengano sparsi altri semi – ha continuato – quelli della violenza, delle armi, delle guerre. Ma noi siamo convinti che a vincere sarà la pace. Se non vince la pace, non c’è futuro”.
Un richiamo forte e profetico, in un tempo segnato da conflitti e divisioni, che restituisce senso al ruolo della Chiesa come voce di coscienza civile e spirituale.
La pace come vittoria “a costo zero”
Nel suo intervento, Padre Franco ha insistito sul valore della pace come conquista umana e non solo religiosa: “La pace è il seme giusto, la vittoria giusta. Una vittoria che non costa denaro, ma impegno, volontà, apertura del cuore”.
Una riflessione che va oltre la sfera spirituale, e che assume il tono di un appello sociale: costruire ponti, non muri, significa scegliere il dialogo, la solidarietà, la partecipazione. Temi che risuonano profondamente anche nel contesto dell’evento “Il Poliedro della Pace”, promosso per creare uno spazio di confronto tra culture, fedi e generazioni.
Il messaggio ai giovani: “Non abbiate paura di sognare la pace”
Nella parte più toccante del suo intervento, l’arcivescovo si è rivolto direttamente ai giovani, invitandoli a diventare protagonisti del cambiamento:
“Partecipate – ha detto – aprite la mente e il cuore. Lasciatevi sognare e sognate in grande. Non abbiate paura di dire ad alta voce ciò in cui credete. Il futuro è vostro e nelle vostre mani, già da adesso. Il sogno di pace non deve restare un’utopia, ma diventare una scelta quotidiana”.
Un invito che suona come una chiamata all’impegno, alla responsabilità e alla speranza.
Tra ponti e muri: il significato del “Poliedro della Pace”
Il titolo dell’evento, “Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri”, racchiude una visione: la pace come realtà complessa, sfaccettata, ma unitaria. Ogni lato del “poliedro” rappresenta un volto dell’umanità – culturale, sociale, religioso – chiamato a trovare armonia e dialogo.
“Tra ponti e muri” non è solo un tema simbolico, ma una sfida concreta: costruire ponti significa incontrarsi, ascoltarsi, camminare insieme, mentre i muri rappresentano paure, diffidenze e chiusure che impediscono la crescita comune.
Alla fine dell’incontro, Padre Franco ha salutato con un sorriso: “Siamo qui per seminare la pace. È il seme più fragile, ma anche quello che porta il frutto più grande”.
Evento: Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri – Diocesi di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste
FOTOGALLERY
3 commenti su "Padre Franco Moscone: “Il seme della pace è la vera vittoria dell’umanità” (foto – video)"
Caro Ecc padre Franco, credo che il seme della Pace è la vittoria dell’ umanità può essere interpretato come il raggiungimento della pace attraverso la cooperazione, il rispetto reciproco e la capacità di superare le divisioni individuali e collettive.
Questa “vittoria” non è una conquista su altri, ma la vittoria dell’ umanità su sé stessa, su istinti di aggressività, egoismo e divisioni, per abbracciare invece valori come fratellanza, uguaglianza e compassione.
Un mondo di pace si costruisce attraverso l’ armonia, la libertà, l’ amicizia e la felicità individuale e collettiva, ma attraverso anche azioni concrete come la giustizia sociale. C’è un gran bisogno di seminare valori che attualmente mancano.
I giovani vanno educati all’ amore reciproco per diventare costruttori di pace e non distruttori e fomentatori di odio e violenze.
I giovani devono capire che la pace si costruisce solo se c’è l’ incontro con l’ amore vero per poter abbattere muri e conflitti insignificanti. Condivido l’ invito dell’arcivescovo padre Franco all’ impegno, alla responsabilità e alla speranza.
Pace a tutti.
Quando sento dire che il valore principale è la pace che è l’obiettivo di tutta l’umanità vuol dire che del valore del vangelo della salvezza non si è compreso nulla…..
Questo mostra la religione del buonismo, senza una trasformazione interiore che porta poi alla vera pace.
Se non si fa prima pace con Dio attraverso Gesù in senso verticale, non si arriverà mai ad avere pace con gli uomini in senso orizzontale…sarà sempre una falsa pace ed effimera.
La vera pace è solo in Gesù. Tutto il resto è silenzio vuoto….
GESÙ DICE:
GIOVANNI 14:27
“Vi lascio pace; VI DÒ LA MIA PACE. Io non vi do come il mondo dà.”
GIOVANNI 15:5
“Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché SENZA DI ME NON POTETE FARE NULLA.”
1 TESSALONICESI 5:3
“Quando diranno: «Pace e sicurezza», allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta; e non scamperanno.”
C’è bisogno di una vera conversione interiore per poter poi parlare e vivere di pace.
Un abbraccio …e leggete la Bibbia….
Caro Giuseppe, io sono convinto che tu non sei un Cattolico, ma se appartieni ad un’ altra religione, io rispetto ben volentieri la tua.
Detto questo, se leggi bene il messaggio dell’ Arcivescovo, non mette assolutamente in secondo piano il vangelo, ma ci sprona a mettere in pratica alcuni valori mancanti in questa società .
E quando dice che la pace è la vera vittoria dell’ umanità, dice bene, perché chi si lascia abitare dalla pace, detiene dentro di sé il vangelo.
Gesù, quando è risorto, nella SUA apparizione agli Apostoli, la prima parola che dice è: ” pace a voi”
Quindi, quando il vescovo ci suggerisce di seminare valori, ci chiede di mettere in pratica il vangelo.
Concludo dicendoti questo, caro Giuseppe, il sottoscritto ha studiato cinque anni di teologia, quindi il vangelo l’ ho letto, invito te a rileggerlo e magari avviene in te la conversione.
Buona vita a tutti