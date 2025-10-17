MANFREDONIA – “L’autunno è tempo di semina. E noi vogliamo seminare valori”. Con queste parole Padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste, è intervenuto ai microfoni di StatoQuotidiano.it nell’ambito dell’evento “Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri”, un incontro di riflessione e dialogo dedicato ai temi della pace, della cultura e della responsabilità sociale.

L’arcivescovo, con il suo stile semplice e diretto, ha invitato tutti – in particolare i giovani – a diventare costruttori di futuro, opponendo ai semi della violenza e della guerra quelli della pace e della solidarietà.

Seminare valori per costruire la città e la cultura

“Quello che vogliamo seminare – ha spiegato Moscone – sono i valori che costruiscono la città e la cultura, che formano le persone. Ogni giorno dell’anno può essere un giorno di semina, ma oggi più che mai il valore più urgente è la pace”.

L’immagine della semina, scelta come filo conduttore, diventa una metafora potente della speranza e dell’impegno quotidiano. “Sembra che nel mondo vengano sparsi altri semi – ha continuato – quelli della violenza, delle armi, delle guerre. Ma noi siamo convinti che a vincere sarà la pace. Se non vince la pace, non c’è futuro”.

Un richiamo forte e profetico, in un tempo segnato da conflitti e divisioni, che restituisce senso al ruolo della Chiesa come voce di coscienza civile e spirituale.

La pace come vittoria “a costo zero”

Nel suo intervento, Padre Franco ha insistito sul valore della pace come conquista umana e non solo religiosa: “La pace è il seme giusto, la vittoria giusta. Una vittoria che non costa denaro, ma impegno, volontà, apertura del cuore”.

Una riflessione che va oltre la sfera spirituale, e che assume il tono di un appello sociale: costruire ponti, non muri, significa scegliere il dialogo, la solidarietà, la partecipazione. Temi che risuonano profondamente anche nel contesto dell’evento “Il Poliedro della Pace”, promosso per creare uno spazio di confronto tra culture, fedi e generazioni.

Il messaggio ai giovani: “Non abbiate paura di sognare la pace”

Nella parte più toccante del suo intervento, l’arcivescovo si è rivolto direttamente ai giovani, invitandoli a diventare protagonisti del cambiamento:

“Partecipate – ha detto – aprite la mente e il cuore. Lasciatevi sognare e sognate in grande. Non abbiate paura di dire ad alta voce ciò in cui credete. Il futuro è vostro e nelle vostre mani, già da adesso. Il sogno di pace non deve restare un’utopia, ma diventare una scelta quotidiana”.

Un invito che suona come una chiamata all’impegno, alla responsabilità e alla speranza.

Tra ponti e muri: il significato del “Poliedro della Pace”

Il titolo dell’evento, “Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri”, racchiude una visione: la pace come realtà complessa, sfaccettata, ma unitaria. Ogni lato del “poliedro” rappresenta un volto dell’umanità – culturale, sociale, religioso – chiamato a trovare armonia e dialogo.

“Tra ponti e muri” non è solo un tema simbolico, ma una sfida concreta: costruire ponti significa incontrarsi, ascoltarsi, camminare insieme, mentre i muri rappresentano paure, diffidenze e chiusure che impediscono la crescita comune.

Alla fine dell’incontro, Padre Franco ha salutato con un sorriso: “Siamo qui per seminare la pace. È il seme più fragile, ma anche quello che porta il frutto più grande”.



Evento: Il Poliedro della Pace II: tra ponti e muri – Diocesi di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste

