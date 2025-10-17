Edizione n° 5856

PD Manfredonia: "Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale"

SCRUTATORI PD Manfredonia: “Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale”

"Siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni"

PD Manfredonia: "Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale"

Scrutatori - ph comune.manfredonia.fg.it

Redazione
Redazione
17 Ottobre 2025
17 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //
Il Partito Democratico di Manfredonia chiede alle forze politiche, alle liste civiche, ai movimenti rappresentati in consiglio comunale, ai componenti della Commissione elettorale e al Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca che la designazione degli scrutatori che garantiranno il funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre 2025, avvenga esclusivamente con il metodo del sorteggio integrale.

Ritieniamo che sia giusto garantire a tutti i cittadini, iscritti alle liste elettorali, e ritenuti idonei, la partecipazione a questo importante compito.
Certi che non mancherá la condivisione della nostra proposta da parte dei partiti e dei movimenti cittadini, siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che a fatica proviamo a ricostruire, in linea anche con quanto é giá avvenuto a Manfredonia nelle scorse tornate elettorali (in ultimo i referendum abrogativi di Giugno 2025) e nella gran parte dei Comuni della Provincia di Foggia e della Puglia.
Nota a cura del Partito Democratico – Manfredonia.

2 commenti su "PD Manfredonia: “Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale”"

  1. C’è un’apposito albo degli scrutatori,istituito con una legge di stato, dal quale sorteggiare i prossimi scrutatori. Fare i tribuni della plebe è molto facile e chiedere eresie è ancora più facile. Manfredonia non è ancora uno stato a sé e, pertanto, soggetta alla legiferazione statale. Cosa non si fa’ per un voto in più. Si dicono anche falsità.

  2. ….alla faccia del bicarbonato detto da voi è una barzelletta……..
    ovvio che voi conoscete bene la democrazia (solo per voi compagni)

