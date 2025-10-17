PD Manfredonia: "Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale"

Certi che non mancherá la condivisione della nostra proposta da parte dei partiti e dei movimenti cittadini, siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che a fatica proviamo a ricostruire, in linea anche con quanto é giá avvenuto a Manfredonia nelle scorse tornate elettorali (in ultimo i referendum abrogativi di Giugno 2025) e nella gran parte dei Comuni della Provincia di Foggia e della Puglia.“

Nota a cura del Partito Democratico – Manfredonia.