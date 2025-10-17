SCRUTATORI PD Manfredonia: “Designazione scrutatori avvenga esclusivamente con il sorteggio integrale”
“Il Partito Democratico di Manfredonia chiede alle forze politiche, alle liste civiche, ai movimenti rappresentati in consiglio comunale, ai componenti della Commissione elettorale e al Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca che la designazione degli scrutatori che garantiranno il funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre 2025, avvenga esclusivamente con il metodo del sorteggio integrale.
Ritieniamo che sia giusto garantire a tutti i cittadini, iscritti alle liste elettorali, e ritenuti idonei, la partecipazione a questo importante compito.
Certi che non mancherá la condivisione della nostra proposta da parte dei partiti e dei movimenti cittadini, siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che a fatica proviamo a ricostruire, in linea anche con quanto é giá avvenuto a Manfredonia nelle scorse tornate elettorali (in ultimo i referendum abrogativi di Giugno 2025) e nella gran parte dei Comuni della Provincia di Foggia e della Puglia.“
Nota a cura del Partito Democratico – Manfredonia.
C’è un’apposito albo degli scrutatori,istituito con una legge di stato, dal quale sorteggiare i prossimi scrutatori. Fare i tribuni della plebe è molto facile e chiedere eresie è ancora più facile. Manfredonia non è ancora uno stato a sé e, pertanto, soggetta alla legiferazione statale. Cosa non si fa’ per un voto in più. Si dicono anche falsità.
….alla faccia del bicarbonato detto da voi è una barzelletta……..
ovvio che voi conoscete bene la democrazia (solo per voi compagni)