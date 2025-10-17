PNRR e Borgo Mezzanone, la giunta risponde: “La destra scarica responsabilità che sono tutte sue”

MANFREDONIA – Si accende lo scontro politico attorno alla gestione dei fondi PNRR destinati al superamento degli insediamenti abusivi di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Dopo le accuse provenienti dal centrodestra locale, l’amministrazione comunale di Manfredonia risponde con una nota ufficiale, respingendo ogni addebito e ribaltando le responsabilità sulla precedente gestione cittadina.

Secondo la ricostruzione fornita dal Comune, il decreto di ripartizione dei fondi PNRR per il progetto di riqualificazione e inclusione dell’area di Borgo Mezzanone risale al 29 marzo 2022, firmato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali durante il governo Draghi. All’epoca, Manfredonia era amministrata da una giunta di centrodestra, in carica dal novembre 2021 fino al settembre 2023, sostenuta dagli stessi partiti che oggi siedono all’opposizione.

Da Palazzo San Domenico si sottolinea come quella amministrazione avesse “tutto il tempo e gli strumenti” per dare seguito a quel decreto, avviare le procedure operative, coinvolgere il consiglio comunale e costruire un percorso progettuale concreto.

Tuttavia, sempre secondo la versione dell’attuale maggioranza, in due anni non sarebbero stati compiuti passi significativi, se non l’elaborazione di una proposta iniziale da 4.000 posti letto, giudicata oggi “irrealistica e socialmente insostenibile”. “Altro che inclusione – si legge nella nota – quella scelta avrebbe prodotto solo nuove tensioni in un territorio già fortemente sotto pressione. Nessun finanziamento è stato formalmente concesso al Comune, dunque parlare oggi di ‘revoca’ è scorretto e fuorviante”.

L’amministrazione attuale, insediatasi nel luglio 2024, rivendica invece un approccio più pragmatico e trasparente. “Abbiamo da subito chiesto al Ministero un approfondimento sul PAL – spiega la nota – e avviato interlocuzioni con Regione Puglia, Prefettura, Comune di Foggia e l’Unità di Missione del PNRR. Da questo confronto è nata una rimodulazione del progetto, che prevede ora 1.250 posti letto sostenibili e di qualità superiore, in linea con i tempi e le risorse realisticamente disponibili.”

Il Comune fa sapere inoltre di aver chiesto di dirottare le risorse su una linea di finanziamento regionale dedicata, per garantire l’effettiva realizzazione dell’intervento, vista la complessità burocratica e i tempi ristretti del PNRR. Invitalia – l’agenzia nazionale che supporta l’attuazione dei progetti – avrebbe confermato che nessun cantiere potrà avviarsi prima di marzo 2026, anche in caso di procedura accelerata.

“Chi oggi urla allo scandalo – conclude la nota – ieri ha dormito e ha permesso che questa occasione si dissolvesse. Noi stiamo lavorando con responsabilità e trasparenza, mentre altri preferiscono la propaganda di retroguardia.”

Un botta e risposta, dunque, che riaccende la dialettica politica in città su un tema cruciale per l’intera area del Gargano: la gestione dei fondi PNRR e la difficile questione di Borgo Mezzanone, simbolo di marginalità ma anche di possibili percorsi di inclusione.