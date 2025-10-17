MANFREDONIA – In vista delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, il Comune di Manfredonia ha approvato la determinazione dirigenziale n. 1888 del 9 ottobre 2025, con la quale viene disposta la prenotazione della spesa necessaria a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La misura, firmata dalla dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, Maria Sipontina Ciuffreda, dà seguito al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 512 del 24 settembre 2025, che ha ufficialmente convocato i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio e della Presidenza della Regione Puglia, al termine del quinquennio di legislatura.

Un budget complessivo di 180 mila euro

Nel bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2025, al capitolo 2470 “Spese per elezioni regionali”, è stato stanziato un fondo di 180.000 euro, destinato a coprire tutte le spese legate alle operazioni elettorali.

Una parte di tale somma – 1.843,69 euro – è già stata impegnata con determinazione n. 1779 del 29 settembre 2025 per la fornitura del materiale necessario alla diffusione dei manifesti di convocazione dei comizi, affidata alla ditta Maggioli S.p.A..

La determinazione appena adottata provvede dunque a prenotare la somma residua di 178.156,31 euro, assicurando così la piena copertura finanziaria per gli adempimenti connessi al voto.

Garanzie di regolarità e trasparenza amministrativa

Nel provvedimento, la dirigente Ciuffreda certifica il rispetto di tutte le disposizioni in materia di finanza pubblica e contabilità, richiamando il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Viene inoltre attestata l’assenza di conflitti di interesse e la conformità al Piano triennale anticorruzione.

Il visto di regolarità contabile è stato espresso con parere favorevole dalla responsabile del Servizio Finanziario, Maricarmen Distante, in data 16 ottobre 2025, attestando la copertura della spesa.

La determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia in data 16 ottobre 2025, dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

I dati previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 (“Amministrazione trasparente”) sono resi disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it.

A cura di Michele Solatia.