Rodi Garganico, accoglienza che diventa futuro: la storia di Awad e Mahmoud

RODI GARGANICO – Dalla speranza di un futuro migliore alla piena integrazione in una nuova comunità: è la storia di Awad e Mahmoud, due ragazzi egiziani arrivati in Italia nel 2022, appena sedicenni, che oggi rappresentano un autentico esempio di accoglienza, impegno e riscatto.

Accolti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di Rodi Garganico, gestito dal Consorzio Matrix, i due giovani hanno trovato nella struttura Villa San Michele un luogo capace di offrire non solo un tetto, ma anche una famiglia, un supporto educativo e un percorso di crescita personale e professionale.

L’équipe del progetto – composta da educatori, assistenti sociali e operatori specializzati – ha seguito Awad e Mahmoud passo dopo passo, costruendo con loro un rapporto di fiducia e accompagnamento che si è rivelato determinante nel processo di integrazione sociale e culturale.

Dallo studio al lavoro: un percorso di autonomia

Determinati a costruirsi un futuro, Awad e Mahmoud hanno frequentato il C.P.I.A. di Foggia – sede di Rodi Garganico, completando con successo il corso di alfabetizzazione e ottenendo il diploma del primo ciclo di istruzione. Hanno poi proseguito gli studi nel biennio e, quest’anno, si sono iscritti al corso serale per adulti, con l’obiettivo di conseguire il diploma di scuola superiore.

Parallelamente, i due giovani hanno scoperto una passione per la ristorazione, trasformandola in opportunità concreta di lavoro. Dopo un tirocinio formativo presso il ristorante/pizzeria “Gianpizzaiolo” di Rodi Garganico, sotto la guida e la fiducia dei titolari Mariella Cardillo e Vincenzo Ventrella, Awad e Mahmoud si sono distinti per serietà, spirito di squadra e dedizione, guadagnandosi la stima di colleghi e clienti.

Il loro impegno è stato premiato con la trasformazione del tirocinio in un contratto di lavoro stabile, segnando così un passo decisivo verso l’autonomia economica e personale.

Una nuova casa, una nuova vita

Con il sostegno del SAI e il loro forte senso di responsabilità, i due giovani sono riusciti a trovare un appartamento da condividere a Rodi Garganico, raggiungendo uno degli obiettivi più significativi del loro percorso: la stabilità abitativa. Un traguardo che racchiude l’essenza del progetto SAI, fondato sulla sinergia tra istituzioni, operatori e comunità locale, ma soprattutto sulla volontà dei beneficiari di costruire un futuro dignitoso e indipendente.

“Una storia che racconta il valore dell’accoglienza”

Oggi, mentre si apprestano a concludere il loro percorso all’interno del SAI, Awad e Mahmoud si preparano ad affrontare la vita adulta con fiducia, forti delle competenze e delle esperienze maturate. La loro storia testimonia come l’accoglienza possa diventare futuro, quando si fonda su educazione, lavoro e relazioni autentiche.

A salutarli con affetto e orgoglio è tutta l’équipe del progetto SAI di Rodi Garganico – Michele Tamburrano, Cinzia Leccese, Rita Lamargese, Angela Masi, Sara Parisi, Giovanna Capparella, Domenico Martella, Gaudenzio De Filippis, Michela Campanozzi e Antonio Vecera – che ha voluto rivolgere ai due ragazzi un caloroso augurio per un futuro luminoso, ricco di soddisfazioni personali e professionali.