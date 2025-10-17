Sabato la sfida Casarano-Foggia: orario, tv e streaming

Sabato 18 ottobre, alle ore 14:30, allo stadio Capozza, il Casarano di Vito Di Bari ospita il Foggia di Delio Rossi nella decima giornata del girone C di Serie C. Una sfida dai valori contrapposti: i rossoblù saldamente al terzo posto in classifica, a -4 dalla capolista Salernitana, mentre i rossoneri navigano in piena zona playout con soli 7 punti.

Dove vedere la partita

Canale TV: Sky Sport 253

Sky Sport 253 Streaming: Sky Go, NOW

Probabili formazioni

Casarano (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gega; Cajazzo, D’Alena, Logoluso, Gyamfi; Chiricò, Malcore, Millico. Allenatore: Vito Di Bari

Foggia (3-4-2-1): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti, Garofalo, Oliva, Panico; Winkelmann, D’Amico; Sylla. Allenatore: Delio Rossi

Telecronaca: Marco Pagano sarà alla guida della diretta con la seconda voce in supporto.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming tramite Sky Go per gli abbonati, oppure su NOW, il servizio live e on demand di Sky, previa sottoscrizione del pacchetto Sport.

