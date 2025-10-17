Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sabato la sfida Casarano-Foggia: orario, tv e streaming

SFIDA Sabato la sfida Casarano-Foggia: orario, tv e streaming

Sabato 18 ottobre, alle ore 14:30, allo stadio Capozza, il Casarano di Vito Di Bari ospita il Foggia di Delio Rossi nella decima giornata

Sabato la sfida Casarano-Foggia: orario, tv e streaming

Foggia-Crotone - Foto: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Sabato 18 ottobre, alle ore 14:30, allo stadio Capozza, il Casarano di Vito Di Bari ospita il Foggia di Delio Rossi nella decima giornata del girone C di Serie C. Una sfida dai valori contrapposti: i rossoblù saldamente al terzo posto in classifica, a -4 dalla capolista Salernitana, mentre i rossoneri navigano in piena zona playout con soli 7 punti.

Dove vedere la partita

  • Canale TV: Sky Sport 253
  • Streaming: Sky Go, NOW

Probabili formazioni

Casarano (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gega; Cajazzo, D’Alena, Logoluso, Gyamfi; Chiricò, Malcore, Millico. Allenatore: Vito Di Bari

Foggia (3-4-2-1): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti, Garofalo, Oliva, Panico; Winkelmann, D’Amico; Sylla. Allenatore: Delio Rossi

Telecronaca: Marco Pagano sarà alla guida della diretta con la seconda voce in supporto.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming tramite Sky Go per gli abbonati, oppure su NOW, il servizio live e on demand di Sky, previa sottoscrizione del pacchetto Sport.

Lo riporta goal.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.