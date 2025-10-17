La Polizia di Stato di Foggia, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità nella provincia, ha arrestato a San Severo un cinquantunenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per illegale detenzione di armi e munizioni da guerra e comuni.
Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di informazioni e riscontri investigativi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di:
- 1 fucile d’assalto Kalashnikov AK-47, privo di caricatore;
- 2 caricatori AK-47, sovrapposti e legati con nastro adesivo;
- 196 munizioni calibro 7.62 per Kalashnikov;
- 1 fucile semiautomatico calibro 12;
- 1 giubbotto antiproiettile con piastre balistiche;
- 10 munizioni calibro 12 e 1 munizione calibro 20.
L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria nel prevenire e contrastare fenomeni criminali sul territorio, aumentando la consapevolezza della cittadinanza sulle attività illecite legate alle armi.