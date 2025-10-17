Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo: arrestato 51enne per possesso illegale di armi e munizioni

ARMI San Severo: arrestato 51enne per possesso illegale di armi e munizioni

Arrestato a San Severo un cinquantunenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per illegale detenzione di armi e munizioni da guerra e comuni

San Severo: arrestato 51enne per possesso illegale di armi e munizioni

San Severo, possesso illegale di armi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // San Severo //

La Polizia di Stato di Foggia, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità nella provincia, ha arrestato a San Severo un cinquantunenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per illegale detenzione di armi e munizioni da guerra e comuni.

Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di informazioni e riscontri investigativi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di:

  • 1 fucile d’assalto Kalashnikov AK-47, privo di caricatore;
  • 2 caricatori AK-47, sovrapposti e legati con nastro adesivo;
  • 196 munizioni calibro 7.62 per Kalashnikov;
  • 1 fucile semiautomatico calibro 12;
  • 1 giubbotto antiproiettile con piastre balistiche;
  • 10 munizioni calibro 12 e 1 munizione calibro 20.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria nel prevenire e contrastare fenomeni criminali sul territorio, aumentando la consapevolezza della cittadinanza sulle attività illecite legate alle armi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.