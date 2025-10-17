La Polizia di Stato di Foggia, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità nella provincia, ha arrestato a San Severo un cinquantunenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per illegale detenzione di armi e munizioni da guerra e comuni.

Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di informazioni e riscontri investigativi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di:

1 fucile d’assalto Kalashnikov AK-47 , privo di caricatore;

, privo di caricatore; 2 caricatori AK-47 , sovrapposti e legati con nastro adesivo;

, sovrapposti e legati con nastro adesivo; 196 munizioni calibro 7.62 per Kalashnikov ;

; 1 fucile semiautomatico calibro 12 ;

; 1 giubbotto antiproiettile con piastre balistiche ;

; 10 munizioni calibro 12 e 1 munizione calibro 20.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria nel prevenire e contrastare fenomeni criminali sul territorio, aumentando la consapevolezza della cittadinanza sulle attività illecite legate alle armi.