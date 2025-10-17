“Serve una legge”: il grido delle sex workers al primo convegno nazionale (VIDEO)

Martedì 14 ottobre 2025, all’Hotel dei Cavalieri di Milano, si è tenuto il primo workshop italiano dedicato al codice ATECO 96.99.92, il riferimento fiscale che identifica l’attività di “accompagnatore o accompagnatrice”. L’evento, promosso da Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più noto d’Europa, ha riunito avvocati, commercialisti, psicologi e lavoratrici del settore, moderati dalla giornalista e conduttrice Hoara Borselli.

L’obiettivo dichiarato è stato quello di fare chiarezza sulle zone grigie che ancora circondano il settore, discutendo dell’attuale quadro normativo e ipotizzando gli effetti di un’eventuale regolamentazione del sex work in Italia. Il nuovo codice ATECO 96.99.92, nato con finalità fiscali, ha infatti aperto un dibattito più ampio sulla normalizzazione e riconoscimento legale del lavoro sessuale.

Tra i relatori:

Ilia Comi, avvocato penalista esperto nella tutela delle vittime di violenza;

Cesare Beolchi, commercialista specializzato in nuove attività autonome;

Emanuele De Mitri, avvocato esperto in diritto dell’immigrazione;

Giovanni Del Bene, psicologo e psicoterapeuta, che ha analizzato le dinamiche sociali e psicologiche del settore.

Tra gli interventi più seguiti, quello di Donatella Zaccagnini Romito, ingegnere, imprenditrice e escort professionista, che ha condiviso la sua esperienza personale, chiedendo una chiara regolamentazione per garantire diritti e tutele a chi opera legalmente. Durante il confronto, Hoara Borselli ha guidato un dialogo aperto tra professionisti e sex workers, promuovendo un approccio pragmatico e lontano da stereotipi o moralismi.

Il dott. Vittorio Agnoletto, ex parlamentare europeo, ha ricordato il lavoro svolto nella redazione del Manifesto delle Sex Workers, presentato nel 2005 al Parlamento Europeo, sottolineando l’importanza della tutela della salute di chi lavora nel settore e dei loro clienti.

Le istituzioni e le difficoltà di chi chiede aiuto

Nel secondo panel, Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili della Città Metropolitana di Milano, ha illustrato l’impegno delle istituzioni nel supporto alle donne vittime di violenza, evidenziando la paura di esporsi come uno degli ostacoli principali alla denuncia.

L’intervento del sindacato e il nodo fiscale

Il Sindacato PIN (Partite Iva Nazionali), rappresentato dal presidente Cav. Antonio Sorrento, ha riportato l’attenzione sulle contraddizioni del codice ATECO e sulla petizione presentata in Sesta Commissione del Senato per ottenere chiarezza legislativa. In chiusura, Aldo Gaviglio di Alleanza Assicurazioni ha illustrato le opportunità economiche e previdenziali per le lavoratrici in regola dal punto di vista fiscale.

Nasce il progetto SexWork/SafeWork

Uno dei momenti più significativi è stato l’annuncio del Centro di Tutela e Prevenzione SexWork/SafeWork, promosso da Escort Advisor: una linea attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire assistenza immediata in caso di situazioni di pericolo o violenza. Il progetto, attualmente in fase di realizzazione, sarà operativo entro la fine dell’anno. Con questo evento, Escort Advisor — nato nel 2014 e oggi punto di riferimento europeo — conferma il proprio impegno come promotore dei diritti e delle tutele delle sex workers, proponendosi come interlocutore tra istituzioni, esperti e società civile.