A Molfetta, in provincia di Bari, tredici consiglieri comunali hanno rassegnato contemporaneamente le proprie dimissioni davanti al segretario generale del Comune. Con questo gesto, si è decretato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale e la fine dell’amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Minervini, al suo secondo mandato consecutivo.

Il passo indietro dei consiglieri rappresenta l’epilogo di una crisi politica e giudiziaria che da mesi teneva in sospeso il destino della città. Minervini, eletto nel 2022 alla guida di una coalizione civica sostenuta da esponenti sia di centrodestra che di centrosinistra, era stato arrestato il 6 giugno scorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Trani. L’indagine ipotizza irregolarità negli affidamenti di alcuni appalti pubblici in cambio di consensi elettorali.

Dopo tre settimane, il Tribunale del Riesame aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, sostituendola con la sospensione per un anno dall’esercizio di qualsiasi pubblico ufficio. Successivamente, il provvedimento era stato ulteriormente modificato con il divieto di dimora presso la sede del Municipio, di fatto impedendo al primo cittadino di esercitare le proprie funzioni. Da quel momento, la guida dell’amministrazione era passata al vicesindaco Nicola Piergiovanni, che aveva assunto temporaneamente le funzioni di sindaco.

Le tensioni all’interno della maggioranza, già fiaccata dalle vicende giudiziarie, si sono però aggravate nelle ultime settimane, fino alla decisione dei tredici consiglieri di abbandonare formalmente la carica. Con la loro uscita, il Consiglio comunale ha perso il numero legale per continuare a operare, provocando automaticamente la decadenza dell’organo elettivo e l’apertura della strada verso la nomina di un commissario prefettizio, che traghetterà l’ente fino a nuove elezioni.

L’episodio segna la chiusura di un’esperienza amministrativa iniziata con ambizioni di rinnovamento civico ma presto segnata da contrasti interni e da un’inchiesta che ha inevitabilmente condizionato l’attività del Comune.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, che in una nota ha parlato di “un percorso difficile per la città, nel quale l’incertezza e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco Minervini hanno minato l’integrità dell’azione pubblica”. Donno ha ricordato di essersi già occupato della situazione, presentando un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno per segnalare il rischio di una paralisi amministrativa dovuta all’impossibilità dell’amministrazione di operare con continuità.

“Auspico che adesso la trasparenza e la legalità possano essere al centro di una nuova fase di rinnovamento per il bene del Comune e dei cittadini – ha dichiarato Donno –. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte per garantire una buona politica, al fianco delle persone e delle istituzioni sane”.

Con la caduta dell’amministrazione, si chiude così un ciclo politico che per anni aveva rappresentato un tentativo di sintesi tra culture diverse, ma che non è riuscito a superare la prova della coesione e della legalità. Per Molfetta si apre ora un periodo di gestione commissariale, in attesa che il Ministero dell’Interno indichi la data delle nuove elezioni. Nel frattempo, la città si interroga sul proprio futuro e sulla possibilità di una rinascita politica ispirata a criteri di trasparenza, competenza e responsabilità pubblica.