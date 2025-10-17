Edizione n° 5857

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Manfredonia. «Ti devo ammazzare, ti taglio la testa a te e a tuo padre». Condanna a 1 anno per stalking e aggressione
17 Ottobre 2025 - ore  17:19

CALEMBOUR

ECOGRAFIA // Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente
17 Ottobre 2025 - ore  13:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Taglia minima delle vongole, vittoria italiana a Bruxelles: prorogata la deroga per altri cinque anni

MANFREDONIA Taglia minima delle vongole, vittoria italiana a Bruxelles: prorogata la deroga per altri cinque anni

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Di Rita, presidente del Consorzio Molluschi Nord Gargano

Manfredonia, torna la pesca delle vongole: via libera per quattro pescherecci

MANFREDONIA - VINGOLE, ARCHIVIO (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Bruxelles – 17 ottobre 2025. Importante successo per la pesca italiana al Parlamento europeo. La Commissione Pesca ha approvato la proroga di cinque anni della deroga relativa alla taglia minima della chamelea gallina, la vongola adriatica, riconoscendo la validità della gestione sostenibile portata avanti dai consorzi italiani.

A darne notizia è Walter Graziani, consulente della Commissione Pesca del Parlamento europeo e direttore generale dell’Organismo Nazionale Molluschi, nonché direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano. «Si tratta di una vittoria per l’Italia e per tutte le comunità costiere dell’Adriatico, del Tirreno e del Lazio», ha dichiarato Graziani, sottolineando il ruolo decisivo degli europarlamentari Carlo Ciccioli, Michele Picaro e Anna Maria Cisint, che hanno difeso la posizione italiana contro l’obiezione presentata da alcuni deputati spagnoli.

Secondo Graziani, la discussione in Commissione è stata “tesa e complessa”, ma la coesione della delegazione italiana e i dati scientifici forniti dai consorzi hanno convinto la Commissione europea a mantenere la deroga. «L’Italia ha fatto squadra e ha difeso con determinazione il proprio modello di gestione sostenibile», ha aggiunto.

Determinante anche il lavoro del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha recepito le indicazioni dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di gestione della pesca delle vongole. La Commissione, tramite la DG Mare, ha riconosciuto come i consorzi italiani rispettino pienamente i requisiti legali e scientifici richiesti, apprezzando il loro impegno nel limitare l’attività di pesca con ulteriori misure di fermo biologico.

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Di Rita, presidente del Consorzio Molluschi Nord Gargano, che – pur ricordando la difficile situazione del comparto di Manfredonia – ha elogiato “la sinergia e la responsabilità” dei consorzi aderenti al contratto di rete.
«È una decisione che premia la serietà del lavoro fatto negli ultimi anni e dà una prospettiva concreta di sostenibilità al settore», ha concluso Di Rita.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.