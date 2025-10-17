Bruxelles – 17 ottobre 2025. Importante successo per la pesca italiana al Parlamento europeo. La Commissione Pesca ha approvato la proroga di cinque anni della deroga relativa alla taglia minima della chamelea gallina, la vongola adriatica, riconoscendo la validità della gestione sostenibile portata avanti dai consorzi italiani.

A darne notizia è Walter Graziani, consulente della Commissione Pesca del Parlamento europeo e direttore generale dell’Organismo Nazionale Molluschi, nonché direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano. «Si tratta di una vittoria per l’Italia e per tutte le comunità costiere dell’Adriatico, del Tirreno e del Lazio», ha dichiarato Graziani, sottolineando il ruolo decisivo degli europarlamentari Carlo Ciccioli, Michele Picaro e Anna Maria Cisint, che hanno difeso la posizione italiana contro l’obiezione presentata da alcuni deputati spagnoli.

Secondo Graziani, la discussione in Commissione è stata “tesa e complessa”, ma la coesione della delegazione italiana e i dati scientifici forniti dai consorzi hanno convinto la Commissione europea a mantenere la deroga. «L’Italia ha fatto squadra e ha difeso con determinazione il proprio modello di gestione sostenibile», ha aggiunto.

Determinante anche il lavoro del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha recepito le indicazioni dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di gestione della pesca delle vongole. La Commissione, tramite la DG Mare, ha riconosciuto come i consorzi italiani rispettino pienamente i requisiti legali e scientifici richiesti, apprezzando il loro impegno nel limitare l’attività di pesca con ulteriori misure di fermo biologico.

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Di Rita, presidente del Consorzio Molluschi Nord Gargano, che – pur ricordando la difficile situazione del comparto di Manfredonia – ha elogiato “la sinergia e la responsabilità” dei consorzi aderenti al contratto di rete.

«È una decisione che premia la serietà del lavoro fatto negli ultimi anni e dà una prospettiva concreta di sostenibilità al settore», ha concluso Di Rita.